Білл Гейтс намагався кілька разів завести відносини зі співробітницями Microsoft, — WSJ

У ході спілкування з керівниками компанії Гейтс не заперечив обмін електронними листами з однією із співробітниць і запевнив, що припинить подібне спілкування. А іншій жінці мільярдер писав, відвідавши її презентацію.

18 жовтня представник Microsoft повідомив, що компанія у 2008 році попереджала Білла Гейтса про недоречні електронні листи, які він відправляв співробітниці, пише The New York Times.

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Попередження стосувалося повідомлень, у яких Гейтс запрошував колегу на побачення. У той час він був штатним співробітником і головою ради директорів компанії.

"У цих електронних листах пропонувалася зустріч поза робочим часом. Однак, незважаючи на відсутність сексуального підтексту, ці повідомлення були недоречними", — розповів представник Microsoft Френк Шоу.

За словами Шоу, після виявлення повідомлень керівники попередили Гейтса про те, що його поведінка є неналежною, і повідомили про те, що трапилося, невеликій групі членів ради директорів. Однак, незабаром рада ухвалила рішення не вживати ніяких дій, оскільки між Гейтсом і жінкою не було фізичної близькості.

У бесіді з двома керівниками компанії Гейтс не заперечив обміну електронними листами і сказав, що припинить подібне спілкування.

Про попередження, зроблені Гейтсу керівниками компанії, повідомила газета The Wall Street Journal. Прессекретарка Гейтса Бріджит Арнольд заявила, що ці твердження є неправдивими. Знову повторюються чутки від людей, які не мають прямого відношення до справи, а іноді і від людей зі значним конфліктом інтересів.

Рада директорів Microsoft почала вивчати повідомлення про те, що Гейтс декількома роками раніше мав сексуальні стосунки з підлеглою в Microsoft після того, як у 2019 році в ЗМІ з'явилася інформації про тривале спілкування Гейтса із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштайном.

Однак, варто зазначити, що це не перший випадок, коли Гейтс виявляв інтерес до своїх співробітниць. У 2006 році Гейтс відвідав презентацію співробітниці Microsoft. Після того, як Гейтс покинув захід, він негайно написав жінці повідомлення, щоб запросити її на побачення.

"Якщо вам від цього незручно, зробіть вигляд, що цього ніколи не було", — написав Гейтс.

Нагадаємо, що нещодавно Білл Гейтс та його дружина Мелінда Френч заявили про те, що розлучаються після 27 років шлюбу. Однак, незважаючи на це, вони продовжать працювати в їхньому фонді, статок якого оцінюється в 51 млрд доларів.