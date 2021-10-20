Вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей с тяжелой формой COVID-19, — исследование

Почти 16% госпитализированных с инфекцией детей нуждались в подключении к системе жизнеобеспечения.

Вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию с тяжелым течением COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом говорится в новом исследовании Центра по контролю и предотвращению болезней США.

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Новое исследование ученые проводили с июня по сентябрь 2021 года, когда штамм коронавируса "Дельта" был наиболее распространенной мутацией среди населения.

Специалисты Центра CDC проанализировали данные из 19 данных детских больниц — из 179 несовершеннолетних госпитализированных с COVID-19 пациентов 97% не были вакцинированы.

Более того, около 16% детей в возрасте от 12 до 18 лет были подключены к системы жизнеобеспечения. В своем исследовании ученые США пришли к выводу, что вакцина Pfizer/BioNTech на 93% эффективна в предотвращении госпитализации детей с тяжелой формой COVID-19.

"Полученные данные подтверждают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелой формы коронавирусной болезни", — говорится в отчете.

Как известно, вакцина Pfizer/BioNTech сейчас разрешена на территории США для иммунизации детей в возрасте от 12 лет. Производитель не планирует на этом останавливаться и уже подал заявку регулятору FDC на допуск препарата для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Отметим, что Pfizer начал вторую фазу испытаний препарата для профилактики коронавируса. Американские фармацевты рассчитывают, что пероральный препарат будет предотвращать заражение COVID-19. В своем исследовании специалисты хотят выяснить, насколько безопасен и эффективен препарат для предотвращения COVID-19 и его симптомов до 14 дня.

А другое исследование, проведенное в США, показало, что вакцина Pfizer теряет эффективность против COVID-19 через полгода после иммунизации. В ходе исследования были проанализированы медкарты более 3 млн пациентов. Специалисты пришли к выводу, что эффективность вакцины Pfizer Inс/BioNTech снижается в два раза спустя полгода после получения второй дозы.