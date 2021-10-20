Вакцина Pfizer на 93% запобігає госпіталізації дітей із важкою формою COVID-19, — дослідження

Майже 16% госпіталізованих із інфекцією дітей потребували підключення до системи життєзабезпечення.

Вакцина Pfizer на 93% запобігає госпіталізації з тяжким перебігом COVID-19 серед дітей віцом від 12 до 18 років. Про це йдеться в новому дослідженні Центру з контролю та запобігання хвороб США.

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Нове дослідження вчені проводили з червня по вересень 2021 року, коли штам коронавірусу "Дельта" був найпоширенішою мутацією серед населення.

Фахівці Центру CDC проаналізували дані з 19 дитячих лікарень — зі 179 неповнолітніх госпіталізованих із COVID-19 пацієнтів 97% були вакциновані.

Ба більше, близько 16% дітей віком від 12 до 18 років були підключені до системи життєзабезпечення. У своєму дослідженні вчені США дійшли до висновку, що вакцина Pfizer/BioNTech на 93% ефективна в запобіганні госпіталізації дітей із важкою формою COVID-19.

"Отримані дані підтверджують важливість вакцинації для захисту молоді США від важкої форми коронавірусної хвороби", — йдеться у звіті.

Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech зараз дозволена на території США для імунізації дітей віком від 12 років. Виробник не планує на цьому зупинятися і вже подав заявку регулятору FDC на допуск препарату для вакцинації дітей віком від 5 до 11 років.

Відзначимо, що Pfizer почав другу фазу випробувань препарату для профілактики коронавірусу. Американські фармацевти розраховують, що пероральний препарат запобігатиме зараженню COVID-19. У своєму дослідженні фахівці хочуть з'ясувати, наскільки безпечний і ефективний препарат для запобігання COVID-19 і його симптомів до 14 дня.

А інше дослідження, проведене в США, показало, що вакцина Pfizer втрачає ефективність проти COVID-19 через пів року після імунізації. У ході дослідження були проаналізовані медкарти понад 3 млн пацієнтів. Фахівці дійшли до висновку, що ефективність вакцини Pfizer Inс/BioNTech знижується вдвічі через пів року після отримання другої дози.