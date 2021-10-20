В Великобритании надпись "курение убивает" появится на каждой сигарете

В списке обсуждаемых поправок к новому закону, есть и такая, которая обязывает табачные компании наносить предупреждение о том, что "курение убивает", на каждую отдельную сигарету.

Автором этой инициативы стала Мэри Фой, представительница лейбористской партии в британском парламенте. Она заявила, что "сигареты — это раковые палочки, которые убивают половину курильщиков". Об этом сообщает The Daily Mail.

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Фой предполагает, что благодаря предупреждению об опасности курения на каждой сигарете у британцев и, в первую очередь, молодых людей, будет меньше соблазна начать курить.

"Всякий раз, поднося сигарету ко рту, они будут видеть этот месседж, надеюсь, что такая идея окажется эффективной", — объяснила представительница парламента.

Только "решительные меры" помогут правительству выполнить свой амбициозный план, — и добиться, чтобы процент курильщиков в Англии к 2030 году снизился до 5%.

Бывший британский министр здравоохранения Сэр Джордж Янг, а ныне пэр, в свою очередь, предлагает писать на сигаретах "курение вызывает рак".

Подобные предупреждения, а также изображения людей с серьезными заболеваниями, уже давно используются на сигаретных пачках. Авторы нового закона предлагают добавить эти надписи и внутри пачки.

Дебора Арнот, представляющая благотворительную организацию Action on Smoking and Health, говорит, что идею писать предупреждения на сигаретах предлагали еще 40 лет назад. "Но табачные компании лицемерно ссылались на то, что краска, которой наносится надпись, токсичная. Но правда в том, что предупреждения на сигаретах токсичны для самой табачной промышленности, и сейчас для этого уже пришло время".

Ранее Фокус сообщал, что Верховная Рада объявила войну электронным сигаретам. Депутаты парламента утвердили проект нового антитабачного закона, согласно которому электронные сигареты будет запрещено курить в общественных местах.