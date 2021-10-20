У Великобританії напис "куріння вбиває" з'явиться на кожній сигареті

У списку обговорюваних поправок до нового закону, є і така, яка зобов'язує тютюнові компанії наносити попередження про те, що "куріння вбиває", на кожну окрему сигарету.

Авторкою цієї ініціативи стала Мері Фой, представниця лейбористської партії в британському парламенті. Вона заявила, що "сигарети — це ракові палички, які вбивають половину курців". Про це повідомляє The Daily Mail.

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Фой передбачає, що завдяки попередженню про небезпеку куріння на кожній сигареті у британців і, насамперед, молодих людей, буде менше спокуси почати курити.

"Щоразу, підносячи сигарету до рота, вони будуть бачити цей меседж, сподіваюся, що така ідея виявиться ефективною", — пояснила представниця парламенту.

Тільки "рішучі заходи" допоможуть уряду виконати свій амбітний план, — і домогтися, щоб відсоток курців в Англії до 2030 року знизився до 5%.

Колишній британський міністр охорони здоров'я Сер Джордж Янг, а нині пер, зі свого боку, пропонує писати на сигаретах "куріння викликає рак".

Подібні попередження, а також зображення людей із серйозними захворюваннями, вже давно використовуються на сигаретних пачках. Автори нового закону пропонують додати ці написи й усередині пачки.

Дебора Арнот, яка представляє благодійну організацію Action on Smoking and Health, каже, що ідею писати попередження на сигаретах пропонували ще 40 років тому. "Але тютюнові компанії лицемірно посилалися на те, що фарба, якою наноситься напис, токсична. Але правда в тому, що попередження на сигаретах токсичні для тютюнової промисловості, і зараз для цього вже настав час".

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна Рада оголосила війну електронним сигаретам. Депутати парламенту затвердили проєкт нового антитютюнового закону, згідно з яким електронні сигарети буде заборонено палити в громадських місцях.