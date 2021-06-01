Рада оголосила війну електронним сигаретам: чого очікувати українцям

Депутати ухвалили проект нового антитютюнового закону в першому читанні. Він передбачає заборону на куріння електронних сигарет у громадських місцях і ряд інших нововведень.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №4358 "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від негативного впливу тютюну", який передбачає заборону куріння електронних сигарет у громадських місцях. Як повідомляє сайт Верховної Ради, за документ проголосували 339 народних депутатів.

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Згідно з проектом закону, електронні сигарети і пристрої для нагріву тютюну не можна буде використовувати в громадських місцях і на роботі. Крім цього, пропонується заборонити рекламу пристроїв для нагрівання, а також електронних сигарет, тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами на вулицях, у ЗМІ та інтернеті.

Крім цього, автори законопроекту хочуть заборонити рекламне викладення такої продукції в місцях продажів. Відповідно до документа, 30% площі на пачках бездимних сигарет повинні займати попередження про шкоду для здоров'я.

Якщо законопроект підтримають у другому читанні, його норми вступлять у силу через півроку.

Як повідомлялося раніше, в Україні хочуть посилити тютюнове законодавство і ввести штрафи за куріння електронних сигарет у громадських місцях. Відповідно до законопроекту, який вніс нардеп Олексій Гончаренко, доведеться заплатити штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До цього стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков зажадав, щоб нардепи не курили електронні сигарети у Верховній Раді. Він пригрозив, що надасть журналістам відео з парламентаріями, які порушують законодавство.

З аналогічним проханням у березні поточного року виступив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук. Він поскаржився на запах IQOS у будівлі ВРУ і нагадав колегам, що парламент не є "IQOS-friendly".