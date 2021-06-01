Рада объявила войну электронным сигаретам: что ждет украинцев

Депутаты приняли проект нового антитабачного закона в первом чтении. Он предусматривает запрет на курение электронных сигарет в общественных местах и ряд других новшеств.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4358 "О внесении изменений к некоторым законам Украины касательно охраны здоровья населения от негативного влияния табака", который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных местах. Как сообщает сайт Верховной Рады, за документ проголосовали 339 народных депутатов.

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Согласно проекту закона, электронные сигареты и устройства для нагрева табака нельзя будет использовать в общественных местах и на работе. Помимо этого, предлагается запретить рекламу устройств для нагрева, а также электронных сигарет, табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами на улицах, в СМИ и интернете.

Помимо этого, авторы законопроекта хотят запретить рекламную выкладку такой продукции в местах продаж. В соответствии с документом, 30% площади на пачках бездымных сигарет должны занимать предупреждения о вреде для здоровья.

Если законопроект поддержат во втором чтении, его нормы вступят в силу через полгода.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят ужесточить табачное законодательство и ввести штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах. Согласно законопроекту, который внес нардеп Алексей Гончаренко, придется заплатить штраф до до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

До этого стало известно, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков потребовал, чтобы нардепы не курили электронные сигареты в Верховной Раде. Он пригрозил, что предоставит журналистам видео с парламентариями, которые нарушают законодательство.

С аналогичной просьбой в марте текущего года выступил первый замглавы Рады Руслан Стефанчук. Он пожаловался на запах IQOS в здании ВРУ и напомнил коллегам, что парламент не является "IQOS-friendly".