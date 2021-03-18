"Лучше пусть пьют, чем травят наш воздух", - нардеп пожаловался на запах IQOS в здании ВРУ (видео)

Первый замглавы ВРУ Стефанчук заявил, что здание парламента не является "IQOS-friendly".

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Александр Лукашев во время заседания ВРУ, которое состоялось 18 марта, пожаловался на сильные запахи от электронных сигарет IQOS в здании парламента. По его словам, в сессионном зале стоит такой дым, что там "невозможно сидеть".

"Хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что возле правового входа в сессионный зал потерял создание полицейский, поскольку он задыхается от той вони, которая стоит от IQOS. В кулуарах невозможно находиться. И полицейский обратился ко мне как к нардепу с просьбой озвучить эту ситуацию, поскольку он не может выполнять свои обязанности", — сказал Лукашев.

Лукашов попросил первого заместителя главы ВРУ Руслана Стефанчука сделать советующее объявление для всех парламентариев.

Стефанчук, комментируя слова Лукашева, заявил, что тот абсолютно прав.

"Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS-friendly, поэтому я очень прошу использовать только в тех местах, которые для этого отведены. Я буду весьма благодарен", — сказал первый замглавы спикера ВРУ.

После этого Лукашев снова взял слово и обратил внимание на то, что журналисты якобы регулярно курят IQOS в мужском туалете ВРУ.

"Журналисты с незакрытых каналов постоянно нарушают это правило и в мужском туалете сделали невозможную атмосферу. Прошу вас вмешаться, поскольку не будет кому ходить по украинской земле. Прошу поставить правку на голосование. Лучше пусть пьют, чем травят наш воздух", — сказал Лукашев под смех зала.

После этого заседание ВРУ продолжилось в стандартном режиме.

[ + – ] Лукашев жалуется на запахи от IQOS в ВРУ с 4:14:36

Отметим, это уже не первый раз, когда нардепов упрекают за курение IQOS в здании ВРУ. Так, спикер парламента Дмитрий Разумков призывал нардепов отказаться в стенах Рады от этой вредной привычки еще в октябре 2019 года.

"Зал Верховной Рады – это не столовая, это не место для курения. Так же IQOS. Я не видел в зале табличек "IQOS-friendly". Также я обращаюсь ко всем, что в зале Верховной Рады не нужно удовлетворять свои другие физиологические потребности", – говорил тогда Разумков.

Напомним, в ранее Фокус публиковал интервью с Андре Каланцопулосом, исполнительным директором Philip Morris International, которые разрабатывают и выпускают IQOS.