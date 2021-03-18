"Краще нехай п'ють, ніж труять наше повітря", — нардеп поскаржився на запах IQOS у будівлі ВРУ (відео)

Перший заступник голови ВРУ Стефанчук заявив, що будівля парламенту не є "IQOS-friendly".

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Олександр Лукашев під час засідання ВРУ, яке відбулося 18 березня, поскаржився на сильні запахи від електронних сигарет IQOS у будівлі парламенту. За його словами, у сесійній залі стоїть такий дим, що там "неможливо сидіти".

"Хотів би звернути колективну увагу депутатів на те, що біля правового входу до сесійного залу втратив свідомість поліцейський, оскільки він задихається від того смороду, який стоїть від IQOS. У кулуарах неможливо перебувати. І поліцейський звернувся до мене як до нардепа з проханням озвучити цю ситуацію, оскільки він не може виконувати свої обов'язки", — сказав Лукашев.

Лукашев попросив першого заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука зробити відповідне оголошення для всіх парламентаріїв.

Стефанчук, коментуючи слова Лукашева, заявив, що той абсолютно правий.

"Хочу звернутися до апарату Верховної Ради, народних депутатів: Верховна Рада не є IQOS-friendly, тому я дуже прошу використовувати тільки в тих місцях, які для цього відведені. Я буду дуже вдячний", — сказав перший заступник голови спікера ВРУ.

Після цього Лукашев знову взяв слово та звернув увагу на те, що журналісти нібито регулярно курять IQOS у чоловічому туалеті ВРУ.

"Журналісти з незакритих каналів постійно порушують це правило й у чоловічому туалеті зробили неможливу атмосферу. Прошу вас втрутитися, оскільки не буде кому ходити по українській землі. Прошу поставити правку на голосування. Краще нехай п'ють, ніж труять наше повітря", — сказав Лукашев під сміх залу.

Після цього засідання ВРУ продовжилося в стандартному режимі.

[ + – ] Лукашев скаржиться на запахи від IQOS у ВРУ з 4:14:36

Зазначимо, це вже не вперше, коли нардепів дорікають за куріння IQOS у будівлі ВРУ. Так, спікер парламенту Дмитро Разумков закликав нардепів відмовитися в стінах Ради від цієї шкідливої звички ще в жовтні 2019 року.

"Зал Верховної Ради — це не їдальня, це не місце для куріння. Так само IQOS. Я не бачив у залі табличок "IQOS-friendly". Також я звертаюся до всіх, що в залі Верховної Ради не потрібно задовольняти свої інші фізіологічні потреби", — говорив тоді Разумков.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував інтерв'ю з Андре Каланцопулосом, виконавчим директором Philip Morris International, які розробляють і випускають IQOS.