Вышедший из-под власти британской короны остров Барбадос избрал первого президента

В должности главы государства королеву Елизавету II сменит генерал-губернатор Сандра Мейсон. Соответствующее решение принял парламент страны.

Генерал-губернатор островного государства Барбадос Сандра Мейсон по решению обеих палат парламента станет первым президентом в истории страны. Об этом сообщает издание Kevz Politics.

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Ранее Мейсон в должности генерал-губернатора являлась представителем королевы Великобритании Елизаветы II. Теперь новоизбранная глава Барбадоса будет приведена к присяге в День независимости страны 30 ноября.

Известно, что Мейсон работала в Комитете ООН по правам ребенка, занимала должность главы организации Карибского сообщества. Также политик работала на постах посла в Венесуэле, секретаря Верховного суда Барбадоса, судьи Апелляционного суда. С 2017 года Мейсон была генерал-губернатором Барбадоса.

Отметим, что Барбадос был независимым государством в составе Соединенного Королевства с 1966 года. Это государство расположено в Вест-Индии на одноименном острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря. Его площадь 430 кв. км, население составляет около 300 тысяч человек. По состоянию на 2020 год Барбадос считался одной из лидирующих развивающихся стран мира согласно Программе развития ООН. Также остров является популярным туристическим направлением.

В прошлом году Мейсон в ходе выступления в парламенте заявила, что стране "пришло время полностью оставить позади свое колониальное прошлое".

30 сентября этого года премьер-министр Барбадоса Миа Моттли сообщила, что королева Елизавета II отныне не является главой государства, так как решением большинства голосов в парламенте были внесены поправки в конституцию, после которых государство стало парламентской республикой.