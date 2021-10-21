Изменение климата станет "смертным приговором" для Мальдив

Если нынешние темпы глобального потепления не остановить, это станет "смертным приговором" для небольших островных стран, таких как Мальдивы, заявляют официальные лица.

Большинство стран подписали Парижское соглашение 2015 года, которое пришло на смену Киотскому протоколу, и сейчас регулирует меры по снижению углеродных выбросов в атмосферу. Цель соглашения состояла в том, чтобы удержать рост средней температуры на планете ниже 2 °C, в идеале до 1,5 °C. Однако, по данным исследователей, планета уже потеплела почти на 1,1 C. Об этом пишет Associated Press.

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В опубликованном в начале года отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата отмечалось, что уже в следующем десятилетии температура повысится на 1,5 градуса — раньше, чем ожидалось.

"Разница между 1,5 и 2 градусами действительно станет для нас смертным приговором", — заявляет Аминат Шауна, министр по вопросам окружающей среды и изменениям климата Мальдив в преддверии COP26, конференции ООН по вопросам климатических изменений, которая будет проходить в шотландском Глазго 31 октября.

В состав Мальдив входит порядка 1 200 островов, на 189 из них проживает около 540 тыс. человек. Средняя высота островов над уровнем моря — всего лишь метр, и подъем моря, и сильные штормы могут оставить Мальдивы без каких-либо источников пресной воды.

По словам министра, сейчас в полный рост встает вопрос выживания. Развитые страны, считает она, должны придерживаться обязательств в рамках Парижского соглашения и ежегодно инвестировать $100 млрд, чтобы помочь бедным странам перейти на возобновляемую энергию и преодолеть последствия, связанные с климатическими изменениями.

Зеленый климатический фонд — главный источник финансирования экологических инициатив, одобрил только один проект на Мальдивах, на что, по словам министра, понадобилось целых три года.

Стремительное изменение климата оказывает губительное воздействие на острова, и к тому времени, когда финансирование наконец-то утверждают, ситуация на месте уже совершенно иная. Половина бюджета Мальдив расходуется на меры по предотвращению наихудших последствий, сопряженных с изменением климата. Например, сооружаются подводные стены для защиты коралловых рифов.

Пандемия COVID-19 подорвала туристическую отрасль Мальдив: островное государство недосчиталась трети своего привычного дохода.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно исследованиям, Земля стала намного тусклее, чем 17 лет назад. Причину тому ученые видят в изменении климата. Новое исследование ученых показало, что наша планета стала менее яркой за последние несколько десятилетий. Земля отражает почти треть солнечного света обратно в космос. Потепление океанов снизило отражательную способность, которую обычно называют альбедо.