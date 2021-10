Зміна клімату стане "смертним вироком" для Мальдівів

Якщо нинішні темпи глобального потепління не зупинити, це стане "смертним вироком" для невеликих острівних країн, таких як Мальдіви, заявляють офіційні особи.

Більшість країн підписали Паризьку угоду 2015 року, яка прийшла на зміну Кіотському протоколу, і зараз регулює заходи щодо зниження вуглецевих викидів в атмосферу. Мета угоди полягала в тому, щоб утримати зростання середньої температури на планеті нижче 2° C, в ідеалі до 1,5° C. Однак, за даними дослідників, планета вже потепліла майже на 1,1 C. Про це пише Associated Press.

В опублікованому на початку року звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату зазначалося, що вже в наступному десятилітті температура підвищиться на 1,5 градуса — раніше, ніж очікувалося.

"Різниця між 1,5 і 2 градусами дійсно стане для нас смертним вироком", — заявляє Амінат Шауна, міністр з питань навколишнього середовища і змін клімату Мальдівів напередодні COP26, конференції ООН з питань кліматичних змін, яка проходитиме в шотландському Глазго до 31 жовтня.

До складу Мальдівів входить близько 1 200 островів, на 189 з них проживає близько 540 тис. чоловік. Середня висота островів над рівнем моря — усього лише метр, і підйом моря, і сильні шторми можуть залишити Мальдіви без будь-яких джерел прісної води.

За словами міністра, наразі в повний зріст постає питання виживання. Розвинені країни, вважає вона, повинні дотримуватися зобов'язань у межах Паризької угоди і щорічно інвестувати $100 млрд, щоб допомогти бідним країнам перейти на відновлювану енергію і подолати наслідки, пов'язані з кліматичними змінами.

Зелений кліматичний фонд — головне джерело фінансування екологічних ініціатив, схвалив тільки один проєкт на Мальдівах, на що, за словами міністра, знадобилося цілих три роки.

Стрімка зміна клімату робить згубний вплив на острови, і на той час, коли фінансування нарешті стверджують, ситуація на місці вже зовсім інша. Половина бюджету Мальдівів витрачається на заходи щодо запобігання найгірших наслідків, пов'язаних зі зміною клімату. Наприклад, споруджуються підводні стіни для захисту коралових рифів.

Пандемія COVID-19 підірвала туристичну галузь Мальдівів: острівна держава недорахувала третини свого звичного доходу.

