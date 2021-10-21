Папа Бенедикт надеется скоро "в загробной жизни встретиться с друзьями"

Папа Бенедикт XVI, который в 2013 году отрекся от престола по состоянию здоровья, в письме немецкому священнику сообщил, что надеется скоро в "загробной жизни" встретиться с другом-профессором.

Второго октября 94-летний Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) в письме немецкому священнику поблагодарил за известие о кончине преподобного Герхарда Винклера, священника-цистерцианца и историка, который был университетским коллегой Ратцингера. Об этом сообщает Associated Press.

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В 70-80 гг. Винклер занимал должность профессора средневековой и современной истории Церкви в Регенсбургском университете.

Папа отметил, что "из всех его коллег и друзей Винклер был ему ближе". "Теперь он достиг загробной жизни, где наверняка находится в окружении многих друзей", — заявил Бенедикт XVI, который, по его словам, надеется в скором времени пополнить эту дружную компанию.

Бенедикт стал первым с 1415 года Римским папой, который, добровольно оставил свой престол. После своего ухода в 2013 году, он сказал, что ему недостает силы духа и тела, чтобы возглавлять церковь.

Прежде Григорий XII был единственным понтификом, которому пришлось оставить папский престол. Он низложил свои полномочия ради сохранения единства церкви.

После своего отречения Бенедикт жил в монастыре "Матерь Церкви" в садах Ватикана. Время от времени он выходил поприветствовать посетителей, но по большей части соблюдал обет "жить скрыто со Христом в Боге" — отсылка к библейскому стиху из Послания к Колоссянам: "Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге".

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