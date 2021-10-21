Папа Бенедикт сподівається скоро "в загробному житті зустрітися з друзями"

Папа Бенедикт XVI, який у 2013 році зрікся престолу за станом здоров'я, у листі німецькому священику повідомив, що сподівається скоро в "загробному житті" зустрітися з другом-професором.

Другого жовтня 94-річний Бенедикт XVI (у миру Йозеф Ратцінґер) у листі німецькому священику подякував за звістку про смерть преподобного Герхарда Вінклера, священика-цистерціанця та історика, який був університетським колегою Ратцінґера. Про це повідомляє Associated Press.

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У 70-80 рр. Вінклер обіймав посаду професора середньовічної та сучасної історії Церкви в Реґенсбурґському університеті.

Папа зазначив, що "з усіх його колег і друзів Вінклер був йому найближчим". "Тепер він досяг загробного життя, де напевно перебуває в оточенні багатьох друзів", — заявив Бенедикт XVI, який, за його словами, сподівається незабаром поповнити цю дружну компанію.

Бенедикт став першим із 1415 року Римським Папою, який добровільно залишив свій престол. Після свого відходу у 2013 році, він сказав, що йому бракує сили духу та тіла, щоб очолювати церкву.

До цього Григорій XII був єдиним понтифіком, якому довелося залишити папський престол. Він скинув свої повноваження заради збереження єдності церкви.

Після свого зречення Бенедикт жив у монастирі "Матір Церкви" в садах Ватикану. Час від часу він виходив привітати відвідувачів, але здебільшого дотримувався обітниці "жити приховано з Христом у Бозі" — відсилання до біблійного вірша з Послання до Колосян: "Бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі".

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