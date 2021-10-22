Самого большого динозавра продали в Париже за €6,65 млн

В США коллекционер, пожелавший не называть своего имени, купил скелет крупнейшего из известных динозавров. "Большой Джон" обошелся ему в €6,65 млн.

Торги проходили вчера, 21 сентября, в парижском аукционном доме Drouot, предложенная цена стала рекордной для Европы. Об этом сообщат BBC.

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Некоторые кости этого динозавра были найдены в 2014 году. Но скелет неполный: недостает еще 40%. Имеющийся остов скрупулезно собирали из 200 частей в итальянском Триесте. У "Большого Джона" три рога, которые были способны выдерживать давление в 16 тонн; длина черепа составляет 2,6 м, длина всего скелета — 8 м, высота — 3, вес —700 кг.

Трицератопсы — род растительноядных динозавров, которые жили в меловом периоде на североамериканском континенте. По оценкам палеонтологов, примерно 66 млн лет назад "Большой Джон" обитал на Среднем Западе США, на нынешней территории штата Южная Дакота.

На его черепе заметны отметины, которые, как предполагается, оставил другой динозавр во время боя. Умер "Большой Джон" рядом с древней рекой, его останки оказались погребены под грязью, благодаря чему и сохранялись миллионы лет.

Палеонтологи, которые собирали динозавра, назвали его "шедевром", поскольку до наших дней сохранилось очень немного черепов трицератопсов, еще меньше удалось реконструировать полностью.

По словам представителей коллекционера, который не пожалел за этот скелет €6,65 млн, его воодушевила идея заполучить громадного динозавра в личное пользование.

Из-за высокого спроса на кости и скелеты динозавров, музеи часто завышают их стоимость. По мнению аукциониста Александре Джикелло, цена, за которую продали "Большого Джона", стала очередным подтверждением уже устоявшейся тенденции: богатые частные коллекционеры "создают новый рынок" останков динозавров.

В прошлом году практически полностью восстановленный тираннозавр ушел с молотка за рекордную цену в $31,8 млн.

Ранее предполагалось, что "Большого Джона" удастся продать за $2 млн, но эксперты допускали, что цена может превысить первоначальные ожидания.