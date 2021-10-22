Найбільшого динозавра продали в Парижі за €6,65 млн

У США колекціонер, який побажав не називати своє ім'я, купив скелет найбільшого з відомих динозаврів. "Великий Джон" обійшовся йому в €6,65 млн.

Торги відбувалися вчора, 21 вересня, у паризькому аукціонному будинку Drouot, запропонована ціна стала рекордною для Європи. Про це повідомлять BBC.

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Деякі кістки цього динозавра були знайдені у 2014 році. Але скелет неповний: бракує ще 40%. Наявний остов скрупульозно збирали з 200 частин в італійському Трієсті. У "Великого Джона" три роги, які були здатні витримувати тиск у 16 тонн; довжина черепа становить 2,6 м, довжина всього скелета — 8 м, висота — 3, вага — 700 кг.

Трицератопси — рід рослиноїдних динозаврів, які жили в крейдяному періоді на північноамериканському континенті. За оцінками палеонтологів, приблизно 66 млн років тому "Великий Джон" мешкав на Середньому Заході США, на нинішній території штату Південна Дакота.

На його черепі помітні відмітини, які, як передбачається, залишив інший динозавр під час бою. Помер "Великий Джон" поруч із стародавньою рікою, його рештки були поховані під брудом, завдяки чому й зберігалися мільйони років.

Палеонтологи, які збирали динозавра, назвали його "шедевром", оскільки до наших днів збереглося дуже небагато черепів трицератопсів, ще менше вдалося реконструювати повністю.

За словами представників колекціонера, який не пошкодував за цей скелет €6,65 млн, його надихнула ідея роздобути величезного динозавра в особисте користування.

Через високий попит на кістки та скелети динозаврів музеї часто завищують їхню вартість. На думку аукціоніста Александре Джікелло, ціна, за яку продали "Великого Джона", стала черговим підтвердженням уже усталеної тенденції: багаті приватні колекціонери "створюють новий ринок" решток динозаврів.

Минулого року практично повністю відновлений тираннозавр пішов із молотка за рекордну ціну в $31,8 млн.

Раніше передбачалося, що "Великого Джона" вдасться продати за $2 млн, але експерти припускали, що ціна може перевищити початкові очікування.