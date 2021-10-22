В Молдове из-за газового кризиса в стране погасили Вечный огонь

До того, как будет исправлена система поставок газа, Вечный огонь будет находится в Музее боевой славы.

В столице Молдовы Кишеневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщает Министерство обороны государства.

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"В связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность" до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа", — говорится в сообщении министерства.

В министерстве сослались на падение давления в газовых трубах из-за наступившего газового кризиса в стране. Также причиной отключения стал сильный ветер, который может вызвать самозатухание Вечного огня.

"Утечка природного газа в таких случаях ставит под угрозу общественную безопасность. В результате Министерство обороны неоднократно обращалось к компании ООО Chişinău-gaz для исправления ситуации. В свою очередь, компания неоднократно предупреждала Министерство обороны о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании природного газа, питающего Вечный огонь", — отметили в министерстве.

Вечный огонь торжетсвенно приняли солдаты роты Почетного караула полка Генерального штаба имени Николая Петрикэ и перевезли в Музей боевой славы с помощью мотострелковой бригады имени Штефана чел Маре.

Ранее сообщалось, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям в энергетике Молдовы ввела в стране режим повышенной готовности из-за дефицита газа. В такой ситуации правительство Молдовы готовит альтернативные сценарии, подразумевающие переговоры об импорте газа из других источников.