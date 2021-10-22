У Молдові через газову кризу в країні погасили Вічний вогонь

До того, як буде виправлена система поставок газу, Вічний вогонь буде знаходиться в Музеї бойової слави.

У столиці Молдови Кишиневі погасили Вічний вогонь на меморіальному комплексі "Вічність". Про це повідомляє Міністерство оборони держави.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Через кризу в енергетичній сфері, зареєстровану в Молдові, за рішенням Міноборони була тимчасово відключена подача природного газу до Вічного вогню на Меморіальному комплексі "Вічність" доти, поки не буде виправлена система поставок газу", — йдеться в повідомленні міністерства.

У міністерстві послалися на падіння тиску в газових трубах через газову кризу, що настала в країні. Також причиною відключення став сильний вітер, який може викликати самозгасання Вічного вогню.

"Витік природного газу у таких випадках ставить під загрозу суспільну безпеку. У результаті Міністерство оборони неодноразово зверталося до компанії ТОВ Chişinău-gaz для виправлення ситуації. Зі свого боку, компанія неодноразово попереджала Міністерство оборони про необхідність дотримання заходів безпеки з використанням природного газу, який живить Вічний вогонь", — зазначили у міністерстві.

Вічний вогонь урочисто прийняли солдати роти Почесної варти полку Генерального штабу імені Миколи Петріке і перевезли до Музею бойової слави за допомогою мотострілецької бригади імені Штефана чел Маре.

Раніше повідомлялося, що Комісія з надзвичайних ситуацій в енергетиці Молдови ввела в країні режим підвищеної готовності через дефіцит газу. У такій ситуації уряд Молдови готує альтернативні сценарії, які передбачають переговори про імпорт газу з інших джерел.