Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордную цену в $1,47 млн

Пара "Nike", в которых легендарный баскетболист выходил на площадку в своем первом сезоне за Bulls, ушла с молотка за рекордную цену — $1,47 млн.

Джордан играл в этих бело-красных кроссовках модели "Nike Air Ships" в 1984 году — это был его первый год, после драфта в Chicago Bulls. Об этом сообщает BBC.

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В том году, Nike только начала сотрудничать с Джорданом и работать над созданием его именного бренда кроссовок и одежды.

Это самая высокая цена, за которую кто-либо когда-либо покупал обувь, в которой спортсмен выходил на матч, причем в любом виде спорта.

Многие спортивные аналитики сходятся в том, что Джордан — лучший игрок НБА всех времен. Атакующий защитник, проведший большую часть игровых сезонов за Bulls, стал мировой знаменитостью и помог популяризировать баскетбол и НБА, в частности, за рубежом.

Он завершил свою игровую карьеру в 2003 году, став первым миллиардером среди всех, кто выходил на игровую площадку в матчах ассоциации.

После аукциона, завершившегося накануне в Лас-Вегасе, директор по продажам Sotheby's Брам Вахтер отметил, что "эта рекордная цена за пару "Jordan Nike Air Ships" показывает, насколько сникерхеды — коллекционеры кроссовок — ценят бренд Air Jordan.

Кроссовки с автографом купил известный коллекционер Ник Фиорелла.

Еще до открытия эксперты предрекали, что эту пару удастся продать в пределах $1-1,5 млн.

Но все же кроссовки Джордана не самые дорогие в истории: в апреле этого года Канье Уэсту удалось продать модель Nike Air Yeezy 1 Prototypes за $1,8 млн.

Ранее Фокус сообщал, что компания Nike выпустила кроссовки, которые можно надеть без рук. У кроссовок нет шнурков, их можно не вообще не касаться.