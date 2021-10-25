Кросівки Майкла Джордана пішли з молотка за рекордну ціну $1,47 млн

Пара Nike, у яких легендарний баскетболіст виходив на майданчик у своєму першому сезоні за Bulls, пішла з молотка за рекордну ціну — $1,47 млн.

Джордан грав у цих біло-червоних кросівках моделі Nike Air Ships у 1984 році — це був його перший рік після драфту в Chicago Bulls. Про це повідомляє BBC.

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Того року Nike тільки почала співпрацювати з Джорданом і працювати над створенням його іменного бренду кросівок і одягу.

Це найвища ціна, за яку будь-хто коли-небудь купував взуття, у якому спортсмен виходив на матч, причому в будь-якому виді спорту.

Багато спортивних аналітиків сходяться в тому, що Джордан — найкращий гравець НБА всіх часів. Атакуючий захисник, який провів більшу частину ігрових сезонів за Bulls, став світовою знаменитістю та допоміг популяризувати баскетбол і НБА, зокрема, за кордоном.

Він завершив свою ігрову кар'єру у 2003 році, ставши першим мільярдером серед усіх, хто виходив на ігровий майданчик у матчах асоціації.

Після аукціону, що завершився напередодні в Лас-Вегасі, директор із продажу Sotheby's Брам Вахтер зазначив, що "ця рекордна ціна за пару" Jordan Nike Air Ships "показує, наскільки снікерхеди — колекціонери кросівок — цінують бренд Air Jordan".

Кросівки з автографом купив відомий колекціонер Нік Фіорелла.

Ще до відкриття експерти передрікали, що цю пару вдасться продати в межах $1-1,5 млн.

Але все ж кросівки Джордана не найдорожчі в історії: у квітні цього року Каньє Весту вдалося продати модель Nike Air Yeezy 1 Prototypes за $1,8 млн.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Nike випустила кросівки, які можна надіти без рук. У кросівок немає шнурків, їх можна не взагалі не торкатися.