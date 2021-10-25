Картины Пикассо, которые несколько лет висели в ресторане, продали за $110 млн

Это "самая значительная" распродажа произведений искусства в Лас-Вегасе, которая был приурочена к 140-летию со дня рождения испанского художника.

В минувшую субботу на аукционе Sotheby's, который проходил в Лас-Вегасе, были проданы 11 картин Пабло Пикассо за общую сумму свыше $110 млн. Об этом сообщает CNN.

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В течение нескольких лет эти работы могли видеть посетители ресторана "Picasso" в Лас-Вегасе, владельцы которого вдохновлялись жизнью и творчеством испанского художника.

Эту распродажу назвали "самой значительной" в истории Лас-Вегасе, состоялась она в год, когда отмечается 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо, которого считают основателем кубизма, модернистского направления в живописи. К тому же, это был первый аукцион Sotheby's, который проходил за пределами Нью-Йорка.

Главным его лотом была "Женщина в оранжевом берете и меховом воротнике" — портрет Марии-Терезы Вальтер, любовницы и музы Пикассо, который художник сделал в 1938 году.

Ранее эксперты Sotheby's оценивали работу в $20-30 млн, однако в итоге ее цена превысила $40 млн.

Картина "Женщина в оранжевой шляпе" больше похожа на поздние работы художника.

На аукционе Sotheby's также были выставлены натюрморты Пикассо, которые датируются началом 40-х гг. прошлого века, они были сделаны в период Второй мировой. За натюрморт с корзиной фруктов и цветами аукционному дому удалось выручить $16,6 млн, а за натюрморт с цветами и вазой с фруктами — $8,3 млн.

Картина "Мужчина и ребенок", которая, как объясняют представители Sotheby's, написана в более поздней спонтанной манере, и посвящена отцовству, ее продали за $24 млн.

Однако менее известные работы художника Sotheby's, неожиданно, продал за значительно более высокую цену, по сравнению с первоначальной оценкой.

Так, картина "Обед на трава" 1962 года, на написание которой Пикассо вдохновила работа с аналогичным названием Эдуарда Мане, продалась вчетверо дороже, чем ожидалось.

Ранее Фокус сообщал, что греческая полиция выявила украденную в 2012 году картину "Женская голова", автором которой был Пикассо. Полотна Пикассо и Мондриана были найдены на складе в городе Кератея.