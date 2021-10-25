Картини Пікассо, які кілька років висіли в ресторані, продали за $110 млн

Це "найзначніший" розпродаж творів мистецтва в Лас-Вегасі, який був приурочений до 140-річчя від дня народження іспанського художника.

Минулої суботи на аукціоні Sotheby's, який відбувся в Лас-Вегасі, були продані 11 картин Пабло Пікассо за загальну сумупонад $110 млн. Про це повідомляє CNN.

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Протягом декількох років ці роботи могли бачити відвідувачі ресторану Picasso в Лас-Вегасі, власники якого надихалися життям і творчістю іспанського художника.

Цей розпродаж назвали "найзначнішим" в історії Лас-Вегаса, відбувся він у рік, коли відзначається 140 років із дня народження Пабло Пікассо, якого вважають засновником кубізму, модерністського напряму в живописі. До того ж це був перший аукціон Sotheby's, який відбувся за межами Нью-Йорка.

Головним його лотом була "Жінка в помаранчевому береті та хутряному комірі" — портрет Марії-Терези Вальтер, коханки та музи Пікассо, який художник зробив у 1938 році.

Раніше експерти Sotheby's оцінювали роботу в $20-30 млн, однак у підсумку її ціна перевищила $40 млн.

Картина "Жінка в помаранчевому капелюсі" більше схожа на пізні роботи художника.

На аукціоні Sotheby's також були виставлені натюрморти Пікассо, які датуються початком 40-х рр. минулого століття, вони були зроблені в період Другої світової. За натюрморт із кошиком фруктів і квітами аукціонному дому вдалося виручити $16,6 млн, а за натюрморт із квітами і вазою з фруктами — $8,3 млн.

Картина "Чоловік і дитина", яка, як пояснюють представники Sotheby's, написана в пізнішій спонтанній манері та присвячена батьківству, її продали за $24 млн.

Однак менш відомі роботи художника Sotheby's, несподівано, продав за значно вищу ціну в порівнянні з початковою оцінкою.

Так, картину "Обід на траві" 1962 року, на написання якої Пікассо надихнула робота з аналогічною назвою Едуарда Мане, продали вчетверо дорожче, ніж очікувалося.

Раніше Фокус повідомляв, що грецька поліція виявила вкрадену у 2012 році картину "Жіноча голова", автором якої був Пікассо. Полотна Пікассо та Мондріана були знайдені на складі в місті Кератеа.