Дело о "скифском золоте": 26 октября суд Амстердама объявит решение

В Апелляционном суде Амстердама рассматривается вопрос о том, кому принадлежит коллекция "скифского золота".

Сообщается, что свое решение суд зачитает на открытом судебном слушании, которое состоится в 11:00 по местному времени. Об этом пишет Укринформ.

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Ранее, 22 апреля этого года, в Апелляционном суде столицы Нидерландов прошли решающие прения сторон. В октябре прошлого года амстердамский суд удовлетворил просьбу Украины об отводе судьи, который занимался рассмотрением дела о скифском золоте. Появились доказательства того, что судья был связан с адвокатами крымских музеев, и поэтому может рассматривать дело с предвзятостью.

Коллекция скифского золота была выставлена в амстердамском музее еще прежде, чем 2014 году Россия оккупировала Крымский полуостров.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что экспонаты крымских музеев необходимо вернуть Украине. В основе такого вердикта конвенции ЮНЕСКО, которые предусматривают, что художественные ценности следует возвращать тому государству, которому они принадлежат и которое предоставляет их для экспозиций.

Однако в 2017 году в суд Амстердама была направлена апелляция от адвокатов крымских музеев.

В течение времени, когда длится суд, скифское золото, находится в музее Алларда Пирсона в Нидерландах.

Ранее Фокус сообщал о том, что суд Амстердама назначил нового судью по делу о скифском золоте. Новым судьей стал Джерард Левин. Сторонам предложили сообщить о своем мнении относительно того, как следует дальше рассматривать это дело.