Справа про "скіфське золото": 26 жовтня суд Амстердама оголосить рішення

В Апеляційному суді Амстердама розглянуть питання про те, кому належить колекція "скіфського золота".

Повідомляється, що своє рішення суд зачитає на відкритому судовому слуханні, яке відбудеться об 11:00 за місцевим часом. Про це пише "Укрінформ".

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Раніше, 22 квітня цього року, в Апеляційному суді столиці Нідерландів відбулися вирішальні дебати сторін. У жовтні минулого року амстердамський суд задовольнив прохання України про відвід судді, який займався розглядом справи про скіфське золото. З'явилися докази того, що суддя був пов'язаний із адвокатами кримських музеїв, і тому може розглядати справу з упередженістю.

Колекція скіфського золота була виставлена в амстердамському музеї ще до того, як 2014 року Росія окупувала Кримський півострів.

У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив, що експонати кримських музеїв необхідно повернути Україні. В основі такого вердикту конвенції ЮНЕСКО, які передбачають, що художні цінності слід повертати тій державі, якій вони належать і яка надає їх для експозицій.

Однак у 2017 році до суду Амстердама була направлена апеляція від адвокатів кримських музеїв.

Протягом часу, коли триває суд, скіфське золото перебуває в музеї Аллард Пірсона в Нідерландах.

Раніше Фокус повідомляв про те, що суд Амстердама призначив нового суддю в справі про скіфське золото. Новим суддею став Джерард Левін. Сторонам запропонували повідомити про свою думку щодо того, як слід далі розглядати цю справу.