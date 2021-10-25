Справа про "скіфське золото": 26 жовтня суд Амстердама оголосить рішення
В Апеляційному суді Амстердама розглянуть питання про те, кому належить колекція "скіфського золота".
Повідомляється, що своє рішення суд зачитає на відкритому судовому слуханні, яке відбудеться об 11:00 за місцевим часом. Про це пише "Укрінформ".
Раніше, 22 квітня цього року, в Апеляційному суді столиці Нідерландів відбулися вирішальні дебати сторін. У жовтні минулого року амстердамський суд задовольнив прохання України про відвід судді, який займався розглядом справи про скіфське золото. З'явилися докази того, що суддя був пов'язаний із адвокатами кримських музеїв, і тому може розглядати справу з упередженістю.
Колекція скіфського золота була виставлена в амстердамському музеї ще до того, як 2014 року Росія окупувала Кримський півострів.
У грудні 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив, що експонати кримських музеїв необхідно повернути Україні. В основі такого вердикту конвенції ЮНЕСКО, які передбачають, що художні цінності слід повертати тій державі, якій вони належать і яка надає їх для експозицій.
Однак у 2017 році до суду Амстердама була направлена апеляція від адвокатів кримських музеїв.
Протягом часу, коли триває суд, скіфське золото перебуває в музеї Аллард Пірсона в Нідерландах.
Раніше Фокус повідомляв про те, що суд Амстердама призначив нового суддю в справі про скіфське золото. Новим суддею став Джерард Левін. Сторонам запропонували повідомити про свою думку щодо того, як слід далі розглядати цю справу.