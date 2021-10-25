Власти Египта объявили конкурс на лучшее название для новой столицы страны

Помимо этого египтян просят предлагать свои варианты визуального оформления города, открытие которого произойдет уже до конца года. Победителям обещают от $640 до $6400.

Открытие новой столицы Египта, строительство которой началось в 2015 году в 50 километрах от Каира, произойдет к концу 2021 года. Инженерное управление египетской армии объявило конкурс на название города и его визуальный стиль. Об этом сообщает издание Ahram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Ведомство пригласило всех египтян отправить свои предложения касательно названия будущей столицы страны, а также слогана, логотипа и визуального бренда на сайт, конкурс будет завершен 18 ноября. После этого специальная комиссия, в которую войдут "эксперты, интеллектуалы и писатели" рассмотрит предложения и выберет победителя.

При этом предложенная египтянами концепция должна отражать идею "видение государства относительно создания новых умных городов и развития общества через науку, искусство, инновации, устойчивое развитие и современные технологии".

[ + – ] Промо-ролик конкурса на лучшее название и дизайн новой столицы

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Вооруженных сил Египта Абдель Хафез Гариба, победители конкурса получат денежное вознаграждение от 640 до 3200 долларов за лучшее название и девиз, от 1920 до 6400 долларов за лучший дизайн. В каждой из категорий будет три призовых места.

Напомним, площадь нового города составит 700 квадратных километров, которые рассчитаны на проживание 6,5 миллиона человек. Туда из действующей столицы переместят министерства, парламент, правительственные учреждения. На данный момент в Каире живут около 22 миллионов человек, а создание новой столицы призвано решить проблему перенаселения мегаполиса.

Ранее Фокус писал, что в новой столице откроется парк аттракционов, площадь которого будет вчетверо превышать калифорнийский Диснейленд.

Напомним, ранее власти страны решили передвинуть 80-тонную статую фараона Древнего Египта Рамзеса II на 400 метров в сторону входа в Большой египетский музей.