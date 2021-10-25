Влада Єгипту оголосила конкурс на кращу назву для нової столиці країни
Крім цього єгиптян просять пропонувати свої варіанти візуального оформлення міста, відкриття якого відбудеться вже до кінця року. Переможцям обіцяють від $640 до $6400.
Відкриття нової столиці Єгипту, будівництво якої почалося у 2015 році за 50 кілометрів від Каїра, відбудеться до кінця 2021 року. Інженерне управління єгипетської армії оголосило конкурс на назву міста і його візуальний стиль. Про це повідомляє видання Ahram.
Відомство запросило всіх єгиптян відправити свої пропозиції щодо назви майбутньої столиці країни, а також слогана, логотипу та візуального бренду на сайт, конкурс буде завершено 18 листопада. Після цього спеціальна комісія, до якої увійдуть "експерти, інтелектуали і письменники" розгляне пропозиції і вибере переможця.
При цьому запропонована єгиптянами концепція має відображати ідею "бачення держави щодо створення нових розумних міст і розвитку суспільства через науку, мистецтво, інновації, сталий розвиток і сучасні технології".
Як пише ТАСС з посиланням на заяву офіційного представника Збройних сил Єгипту Абдель Хафез Гаріба, переможці конкурсу отримають грошову винагороду від 640 до 3200 доларів за кращу назву і девіз, від 1920 до 6400 доларів за кращий дизайн. У кожній з категорій буде три призових місця.
Нагадаємо, площа нового міста складе 700 квадратних кілометрів, які розраховані на проживання 6,5 мільйона людей. Туди з чинної столиці перемістять міністерства, парламент, урядові установи. Нині в Каїрі живуть близько 22 мільйонів осіб, а створення нової столиці покликане вирішити проблему перенаселення мегаполісу.
Раніше Фокус писав, що у новій столиці відкриється парк атракціонів, площа якого вчетверо перевищуватиме каліфорнійський Діснейленд.
Нагадаємо, раніше влада країни вирішила пересунути 80-тонну статую фараона Давнього Єгипту Рамзеса II на 400 метрів у бік входу у Великий єгипетський музей.