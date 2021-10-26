Россия намерена обжаловать решение суда Амстердама по скифскому золоту

Российские чиновники утверждают, что хотели бы подать жалобу "уже завтра", чтобы приостановить возвращение Украине скифского золота.

Российская Федерация намерена обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама, который признал, что скифское золото должно быть возвращено в Украину. Об этом заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает "ТАСС".

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Так, кассационная жалоба, по его словам, будет подана в ближайшее время, а главной целью будет приостановление исполнения решения. Молохов также рассказал, что если бы непосредственно он этим вопросом занимался, то "РФ подала бы жалобу уже завтра".

Предистория

Более 7 лет назад стены нескольких музеев Крыма покинули 565 экспонатов времен скифской эпохи. Эти древние изделия обладают большой исторической и культурной ценностью для Украины и мира, говорят исследователи.

Экспонаты должны были пробыть в музее Алларда Пирсона в Амстердаме всего полгода. Но все изменили события весны 2014 года. К моменту окончания экспозиции в Амстердаме Крым был аннексирован уже несколько месяцев. Нидерланды не признали аннексию украинского полуострова Россией, поэтому в музее Пирсона не знали, как и куда возвращать экспонаты.

Часть экспозиции, приехавшей из Киева, вернулась в украинскую столицу, а коллекция из Крыма – уже более 7 лет находится в хранилищах нидерландского музея.

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым – золотой остров в Черном море" (так называемое скифское золото) должны быть возвращены в Украину. Весной 2017 года Россия оспорила это решение.

11 марта 2020 Апелляционный суд Амстердама начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении коллекции "скифского золота" Украине.

На коллекцию из Крыма претендовали четыре музея полуострова. Они настаивали, что вправе руководить музейной коллекцией и называли "скифское золото" культурным достоянием Крыма, а не всей Украины.

Также крымские музеи ссылались на договоры о предоставлении экспонатов для выставки, которые они подписывали, согласно украинскому праву. Однако украинские власти заявили, что ценности принадлежат не крымским музеям, а государству.

Напомним, в Амстердаме Апелляционный суд постановил, что музейная коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" принадлежит Украине. Поэтому она должна быть возвращена государству.