Росія має намір оскаржити рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота"

Російські чиновники стверджують, що хотіли б подати скаргу "вже завтра", щоби призупинити повернення Україні "скіфського золота".

Російська Федерація має намір оскаржити рішення Апеляційного суду Амстердама, який визнав, що "скіфське золото" має бути повернуто до України. Про це заявив заступник голови робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, передає "ТАРС".

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Так, касаційна скарга, за його словами, буде подана найближчим часом, а головною метою буде призупинення виконання рішення. Молохов також розповів, що якби саме він цим питанням займався, то "РФ подала б скаргу вже завтра".

Передісторія

Понад 7 років тому стіни кількох музеїв Криму залишили 565 експонатів часів скіфської доби. Ці стародавні вироби мають велику історичну та культурну цінність для України та світу, кажуть дослідники.

Експонати мали пробути в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі лише пів року. Але все змінили події навесні 2014 року. На момент закінчення експозиції в Амстердамі Крим був анексований уже кілька місяців. Нідерланди не визнали анексію українського півострова Росією, тож у музеї Пірсона не знали, як і куди повертати експонати.

Частина експозиції, яка приїхала з Києва, повернулася до української столиці, а колекція з Криму – вже понад 7 років перебуває у сховищах нідерландського музею.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв із колекції "Крим – золотий острів у Чорному морі" (так зване скіфське золото) мають бути повернуті до України. Навесні 2017 року Росія заперечила це рішення.

11 березня 2020 року Апеляційний суд Амстердама почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення колекції "скіфського золота" Україні.

На колекцію із Криму претендували чотири музеї півострова. Вони наполягали, що мають право керувати музейною колекцією та називали "скіфське золото" культурним надбанням Криму, а не всієї України.

Також кримські музеї посилалися на договори про надання експонатів для виставки, які вони підписували згідно з українським правом. Проте українська влада заявила, що цінності належать не кримським музеям, а державі.

Нагадаємо, в Амстердамі Апеляційний суд ухвалив, що музейна колекція "Крим. Золотий острів у Чорному морі" ("скіфське золото") належить Україні. Тому вона має бути повернена державі.