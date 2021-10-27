В США рекомендуют одобрить вакцину Pfizer для детей с 5 лет

Компании Pfizer и BioNTech хотят получить разрешение на использование своей вакцины для детей младшего возраста в меньшей дозировке, 10 мкг.

Во вторник в США группа экспертов рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеству пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрить вакцину против коронавирусной инфекции Pfizer–BioNTech для детей 5-11 лет. Об этом сообщает агентство "Рейтер".

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Американское ведомство FDA не обязано следовать советам своих внешних экспертов, но, как правило это происходит, и потому вакцина для детей может быть доступна уже со следующей недели.

Если FDA утвердит это решение, консультационный совет Центров по контролю и профилактике заболеваний на следующей неделе проведет заседание и составит рекомендации по использованию вакцины.

Компании Pfizer и BioNTech хотят получить разрешение на использование своей вакцины для детей младшего возраста в меньшей дозировке, 10 мкг. Применение 30-микрограммовой дозы этой вакцины для детей 12 лет и старше было одобрено в мае.

Экспертная группа ссылается на успешное испытание вакцины Pfizer/BioNTech. В ходе исследования с участием более 2 тыс. детей вакцина оказалась на 91% эффективной.

Несмотря на то, что дети реже заболевают COVID-19 по сравнению со взрослыми, у некоторых из них иногда развиваются осложнения. К тому же, дельта-вариант коронавируса быстрее передается.

По данным Американской академии педиатров, в США уже более 500 детей умерли от COVID-19. "Вакцина спасет детей, предотвратит госпитализацию и последствия заболевания в долгосрочной перспективе", — объясняет Аманда Кон, эксперт по вопросам вакцинации детей из Центров по контролю заболеваемости США. По ее словам, коронавирус находится на восьмой строчке в списке причин, по которым в прошлом году умерло больше всего детей.

Только несколько стран уже одобрили применение вакцины против коронавирусной инфекции для детей. Среди прочих, это Куба, Китай и ОАЭ.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине будут вакцинировать детей в возрасте от 14 лет. Минздрав уже подготовил необходимые документы для вакцинации подростков. В дальнейшем планируется вакцинировать детей от 12 лет.