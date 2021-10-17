В Украине планируют вакцинировать детей от 14 лет

Минздрав подготовил документы для вакцинации подростков в возрасте от 14 лет. Также готовятся к вакцинации детей от 12 лет.

От том, что необходимая документация для вакцинации детей от 14 лет уже готова, рассказал в эфире канала "Украина 24", начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает УНИАН.

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По его словам, разрешения на вакцинацию подростков от 14 лет уже подготовлены Министерством здравоохранения Украины. Рубан также отметил, что только Минздрав может внедрять меры по вакцинации тех или иных групп населения.

"Есть документы по вакцинации 18 + и 14+. Также подобные решения принимают в отношении детей-подростков от 12 лет", — сказал Рубан.

По словам Рубана, сейчас активно распространяется штамм "Дельта", и очередной пик заболеваемости в Украине будет наблюдаться в начале ноября. Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что именно школы и другие образовательные учреждения, являются одними из основных мест распространения коронавируса. Поэтому МОЗ и рекомендовал министерству образования и науки начать школьные каникулы уже с 18 октября.

В Украине уровень заболеваемости на COVID-19 среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысил максимальные значения за все время пандемии, говорится в отчете Национальной академии наук.

[ + – ] Возрастные категории больных и доля летальных случаев (применено 7-дневное усреднение). Фото: НАН Украины

Фокус уже писал о том, что Минздрав может одобрить прививку от COVID-19 препаратами Pfizer детей от 12 лет. На очереди одобрение вакцинации для детей от 5 лет.

Также Фокус писал о том, что по словам ученых, Украину ждут новые рекорды по смертности от коронавируса. В нескольких областях количество занятых коек превысило максимальные показатели предыдущих волн, а смертность возросла в 2,3 раза.

Напоминаем, что Минздрав Украины Украины обнародовал проект приказа о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной. Также в Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений.