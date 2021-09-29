Минздрав Украины может одобрить вакцинацию детей препаратом Pfizer, - иммунолог

Предложение об иммунизации детей рассмотрят на заседании штаба МОЗ. Перед получением прививки дети должны пройти осмотр у врача.

Члены Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовали Минздраву сделать доступным препарат от COVID-19 Pfizer детей в возрасте от 12 лет. Об этом сообщил глава НТГЭИ, врач-иммунолог Федор Лапий.

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По его словам, рекомендация была одобрена во время вчерашнего заседания НТГЭИ.

Инициативу о том, чтобы сделать вакцину Pfizer доступным для детей в возрасте от 12 лет, в ближайшее время рассмотрят на заседании штаба Минздрава.

Перед началом прививочной кампании, как отметил Федор Лапий, нужно будет утвердить специальный алгоритм, по которому дети в возрасте от 12 лет смогут вакцинироваться Pfizer, поскольку перед получением прививки пациенты должны пройти осмотр у врача.

"Мы подчеркиваем важность вакцинации детей и против инфекционных болезней, которые входят в календарь прививок. Проверьте свой календарь прививок, и прежде чем идти на вакцинацию против COVID-19, вакцинируйте своего ребенка от других инфекционных болезней", — добавил глава НТГЭИ в интервью журналистам.

Следующей категорией населения, для которой могут одобрить вакцинацию, станут дети в возрасте от 5 лет. Более того, производитель вакцины Pfizer/BioNTech сообщал, что их препарат безопасен и эффективен против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет.

Ранее Фокус писал про первую вакцинацию детей в Украине. В июле в Черновицкой области препаратом Pfizer вакцинировали пятерых детей в возрасте от 13 до 16 лет. Родители разрешили привить своих детей вакциной от COVID-19, поскольку им необходимо выехать за границу для учебы.

В конце июля Минздрав разрешил вакцинировать детей в возрасте от 12 лет против COVID-19. Решение касалось лишь тех украинских детей, которые имеют сопутствующие заболевания или которым нужно выехать за границу для учебы/воссоединения семьи.

Также Фокус рассказывал про обязательную вакцинацию от COVID-19 в Украине. Минздрав подготовил проект приказа, в котором составил список профессий для обязательной иммунизации.