МОЗ України може схвалити вакцинацію дітей препаратом Pfizer, — імунолог

Пропозицію про імунізацію дітей розглянуть на засіданні штабу МОЗ. Перед отриманням щеплення діти повинні пройти огляд у лікаря.

Члени Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики рекомендували Міністерству охорони здоров'я зробити доступним препарат від COVID-19 Pfizer дітей віком від 12 років. Про це повідомив глава НТГЕІ, лікар-імунолог Федір Лапій.

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За його словами, рекомендація була схвалена під час вчорашнього засідання НТГЕІ.

Ініціативу про те, щоб зробити вакцину Pfizer доступним для дітей віком від 12 років, найближчим часом розглянуть на засіданні штабу МОЗ.

Перед початком прищеплювальної кампанії, як зазначив Федір Лапій, потрібно буде затвердити спеціальний алгоритм, за яким діти віком від 12 років зможуть вакцинуватися Pfizer, оскільки перед отриманням щеплення пацієнти повинні пройти огляд у лікаря.

"Ми підкреслюємо важливість вакцинації дітей і проти інфекційних хвороб, які входять у календар щеплень. Перевірте свій календар щеплень, і, перш ніж іти на вакцинацію проти COVID-19, вакцинуйте свою дитину від інших інфекційних хвороб", — додав глава НТГЕІ в інтерв'ю журналістам.

Наступною категорією населення, для якої можуть схвалити вакцинацію, стануть діти віком від 5 років. Більше того, виробник вакцини Pfizer/BioNTech повідомляв, що їхній препарат безпечний і ефективний проти COVID-19 для дітей від 5 до 11 років.

Раніше Фокус писав про першу вакцинацію дітей в Україні. У липні в Чернівецькій області препаратом Pfizer вакцинували п'ятьох дітей віком від 13 до 16 років. Батьки дозволили прищепити своїх дітей вакциною від COVID-19, оскільки їм необхідно виїхати за кордон для навчання.

У кінці липня МОЗ дозволив вакцинувати дітей віком від 12 років проти COVID-19. Рішення стосувалося лише тих українських дітей, які мають супутні захворювання або яким потрібно виїхати за кордон для навчання/возз'єднання сім'ї.

Також Фокус розповідав про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 в Україні. МОЗ підготувало проект наказу, в якому склав список професій для обов'язкової імунізації.