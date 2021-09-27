У МОЗ склали перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19

Обов'язкова вакцинація в Україні законодавчо давно дозволена для окремих категорій працівників. Через коронавірус переліки хочуть доповнити.

Для чиновників і педагогів пропонується ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Про це йдеться в проєкті наказу МОЗ, який опублікований для обговорення на сайті Федерації профспілок.

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До переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим щепленням від коронавірусу в період дії карантину пропонується додати:

Працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів. Співробітників місцевих державних адміністрацій. Працівників установ професійної (професійно-технічної освіти), загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

У МОЗ нагадали, що в квітні 2021 року Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах.

В Україні чинне законодавство давно встановило обов'язковість вакцинації для деяких категорій працівників. Також у законодавстві йдеться, що в разі необхідності ці переліки можуть доповнюватися. Тому для введення обов'язковості вакцинації від коронавірусу не потрібно вносити зміни до чинних законів або ухвалювати нові.

Обговорення проєкту наказу МОЗ триває до 28 вересня.

Нагадаємо, обов'язкова вакцинація від коронавірусу в Україні торкнеться громадян, які працюють в навчальних закладах та секторі державної служби. Про це в процесі засідання уряду 22 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З 23 вересня всі регіони України переведені в "жовту" зону карантину. Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не торкнуться установ, в яких персонал або відвідувачі отримали щеплення від COVID-19.