В Минздраве составили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Обязательная вакцинация в Украине законодательно давно разрешена для отдельных категорий работников. Из-за коронавируса перечни хотят дополнить.

Для чиновников и педагогов предлагается ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава, который опубликован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов.

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В перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным прививкам от коронавируса в период действия карантина предлагается включить:

Работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений. Сотрудников местных государственных администраций. Работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

В Минздраве напомнили, что в апреле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах.

В Украине действующее законодательство давно установило обязательность вакцинации для некоторых категорий работников. Также в законодательстве говорится, что в случае необходимости эти перечни могут дополняться. Поэтому для введения обязательности вакцинации от коронавируса не нужно вносить изменения в действующие законы или принимать новые.

Обсуждение проекта приказа Минздрава продолжается до 28 сентября.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса в Украине коснется граждан, работающих в учебных заведениях и секторе государственной службы. Об этом в ходе заседания правительства 22 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 23 сентября все регионы Украины переведены в "желтую" зону карантина. Ограничения "желтой" и "красной" зон не затронут учреждения, в которых персонал или посетители получили прививки от COVID-19.