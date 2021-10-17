В Україні планують вакцинувати дітей від 14 років

МОЗ підготувало документи для вакцинації підлітків у віці від 14 років. Також готуються до вакцинації дітей від 12 років.

Від тому, що необхідна документація для вакцинації дітей від 14 років вже готова, розповів в ефірі каналу "Україна 24", начальник Головного управління Госпродпотребслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє УНІАН.

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За його словами, дозволи на вакцинацію підлітків від 14 років вже підготовлено Міністерством охорони здоров'я України. Рубан також зазначив, що тільки МОЗ може впроваджувати заходи з вакцинації тих чи інших груп населення.

"Є документи по вакцинації 18+ та 14+. Також подібні рішення приймають по відношенню до дітей-підлітків від 12 років", — сказав Рубан.

За словами Рубана, зараз активно поширюється штам "Дельта", і черговий пік захворюваності в Україні буде спостерігатися на початку листопада. Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко говорив, що саме школи та інші освітні установи, є одними з основних місць поширення коронавируса. Тому МОЗ і рекомендував міністерству освіти і науки почати шкільні канікули вже з 18 жовтня.

В Україні рівень захворюваності на COVID-19 серед дітей і молоді в вікових категоріях 0-9 та 10-19 років перевищив максимальні значення за весь час пандемії, йдеться в звіті Національної академії наук.

[ + – ] Вікові категорії хворих і частка летальних випадків (застосовано 7-денний усереднення). Фото: НАН Украины

Фокус вже писав про те, що Міністерство охорони здоров'я може схвалити щеплення від COVID-19 препаратами Pfizer дітей від 12 років. На черзі схвалення вакцинації для дітей від 5 років.

Також Фокус писав про те, що за словами вчених, Україну чекають нові рекорди за смертністю від коронавируса. У кількох областях кількість зайнятих ліжок перевищила максимальні показники попередніх хвиль, а смертність зросла в 2,3 рази.

Нагадуємо, що Міністерство охорони здоров'я України України оприлюднив проект наказу про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 буде обов'язковою. Також в Україні створили 900 мобільних бригад, які будуть стежити за дотриманням карантинних обмежень.