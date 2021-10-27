У США рекомендують схвалити вакцину Pfizer для дітей із 5 років

Компанії Pfizer і BioNTech хочуть отримати дозвіл на використання своєї вакцини для дітей молодшого віку в меншому дозуванні, 10 мкг.

У вівторок у США група експертів рекомендувала Управлінню з санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалити вакцину проти коронавірусної інфекції Pfizer-BioNTech для дітей 5-11 років. Про це повідомляє агентство "Рейтер".

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Американське відомство FDA не зобов'язане слідувати порадам своїх зовнішніх експертів, але, як правило, це відбувається, і тому вакцина для дітей може бути доступна вже з наступного тижня.

Якщо FDA затвердить це рішення, консультаційна рада Центрів із контролю та профілактики захворювань наступного тижня проведе засідання та складе рекомендації щодо використання вакцини.

Компанії Pfizer і BioNTech хочуть отримати дозвіл на використання своєї вакцини для дітей молодшого віку в меншому дозуванні, 10 мкг. Застосування 30-мікрограмової дози цієї вакцини для дітей віком від 12 років і старше було схвалено у травні.

Експертна група посилається на успішне випробування вакцини Pfizer/BioNTech. У ході дослідження за участю понад 2 тис. дітей вакцина виявилася на 91% ефективною.

Незважаючи на те, що діти рідше хворіють на COVID-19 у порівнянні з дорослими, у деяких із них іноді розвиваються ускладнення. До того ж, дельта-варіант коронавірусу швидше передається.

За даними Американської академії педіатрів, у США вже понад 500 дітей померли від COVID-19. "Вакцина врятує дітей, запобігатиме госпіталізації та наслідкам захворювання у довгостроковій перспективі", — пояснює Аманда Кон, експертка з питань вакцинації дітей із Центрів із контролю захворюваності США. За її словами, коронавірус перебуває на восьмому рядку в списку причин, через які минулого року померло найбільше дітей.

Лише кілька країн уже схвалили застосування вакцини проти коронавірусної інфекції для дітей. Серед інших, це Куба, Китай та ОАЕ.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні вакцинуватимуть дітей віком від 14 років. МОЗ уже підготувало необхідні документи для вакцинації підлітків. Надалі планується вакцинувати дітей віком від 12 років.