Подал сигнал тревоги. Пассажирский рейс Egypt Air Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета

Сообщается, что самолет подал сигнал тревоги и развернулся над Средиземным морем по прошествии примерно получаса после взлета.

Пилоты пассажирского борта авиакомпании Egypt Air, который направлялся из Каира в Москву, повернули обратно и благополучно приземлились в каирском аэропорту. Об этом сообщает RIA.

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Известно, что самолет подал сигнал тревоги спустя полчаса после взлета. О причинах инцидента пока не сообщается. На то, что самолет вернулся в аэропорт, из которого вылетел, указывают и данные Flightradar.

Лайнер вылетел из египетской столицы в 11.14 по местному времени. Посадка в аэропорту "Домодедово", куда он следовал, ожидалась в 16:23 с задержкой на полчаса.

Авиасообщение с курортными городами Египта Россия возобновила 9 августа. Вначале рейсы в Хургаду, а затем и в Шарм-эш-Шейх стали доступны российским туристам. Авиаперевозчики сообщают о 100% загрузке рейсов. По данным авиакомпаний, жители РФ с августа начали бронировать октябрьские рейсы в Египет.

Напомним, что длительное время российские авиакомпании не летали в Египет после того, как в 2015 году над Синаем взорвался лайнер А321 "Когалымавиа". По результатам журналистского расследования, это был теракт. Бомба на борту была спрятана под сиденьями пассажиров.