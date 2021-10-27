Подав сигнал тривоги. Пасажирський рейс Egypt Air Каїр — Москва повернувся в аеропорт вильоту
Повідомляється, що літак подав сигнал тривоги та розвернувся над Середземним морем за пів години після зльоту.
Пілоти пасажирського борту авіакомпанії Egypt Air, що прямував з Каїра до Москви, повернули назад і благополучно приземлилися в аеропорту Каїра. Про це повідомляє RIA.
Відомо, що літак подав сигнал тривоги через пів години після зльоту. Про причини інциденту поки що не повідомляють. На те, що літак повернувся до аеропорту, з якого вилетів, вказують і дані Flightradar.
Лайнер вилетів із єгипетської столиці об 11:14 за місцевим часом. Посадка в аеропорту "Домодєдово", куди він прямував, очікувалася о 16:23 із затримкою на пів години.
Авіасполучення з курортними містами Єгипту Росія відновила 9 серпня. Спочатку рейси до Хургади, а потім і до Шарм-еш-Шейху стали доступні російським туристам. Авіаперевізники повідомляють про 100% завантаження рейсів. За даними авіакомпаній, жителі РФ із серпня почали бронювати жовтневі рейси до Єгипту.
Нагадаємо, що тривалий час російські авіакомпанії не літали до Єгипту після того, як у 2015 році над Синаєм вибухнув лайнер А321 "Когалимавіа". За наслідками журналістського розслідування, це був теракт. Бомба на борту була захована під сидіннями пасажирів.