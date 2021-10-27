Подав сигнал тривоги. Пасажирський рейс Egypt Air Каїр — Москва повернувся в аеропорт вильоту

Повідомляється, що літак подав сигнал тривоги та розвернувся над Середземним морем за пів години після зльоту.

Пілоти пасажирського борту авіакомпанії Egypt Air, що прямував з Каїра до Москви, повернули назад і благополучно приземлилися в аеропорту Каїра. Про це повідомляє RIA.

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Відомо, що літак подав сигнал тривоги через пів години після зльоту. Про причини інциденту поки що не повідомляють. На те, що літак повернувся до аеропорту, з якого вилетів, вказують і дані Flightradar.

Лайнер вилетів із єгипетської столиці об 11:14 за місцевим часом. Посадка в аеропорту "Домодєдово", куди він прямував, очікувалася о 16:23 із затримкою на пів години.

Авіасполучення з курортними містами Єгипту Росія відновила 9 серпня. Спочатку рейси до Хургади, а потім і до Шарм-еш-Шейху стали доступні російським туристам. Авіаперевізники повідомляють про 100% завантаження рейсів. За даними авіакомпаній, жителі РФ із серпня почали бронювати жовтневі рейси до Єгипту.

Нагадаємо, що тривалий час російські авіакомпанії не літали до Єгипту після того, як у 2015 році над Синаєм вибухнув лайнер А321 "Когалимавіа". За наслідками журналістського розслідування, це був теракт. Бомба на борту була захована під сидіннями пасажирів.