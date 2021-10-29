Оскорбление религиозных чувств сатанистов: в школе Пенсильвании сняли запрет на оккультные символы

Прежний дресс-код запрещал школьникам носить какие-либо предметы одежды, в которых присутствовала символика сатанизма и других культов.

В штате Пенсильвания сатанистская организация из округа Делавэр убедила руководство местной школы в том, что запрет на их атрибутику и символы — ущемляет гражданские права. Об этом сообщает Action News.

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Около месяца понадобилось адептам организации, чтобы добиться отмены запрета.

[ + – ] Скриншот сайта Satanic Delco

Джозеф Роуз, основавший Satanic Delco ("Сатанистский округ Делавэр"), утверждает, что дресс-код запрещал школьникам носить какие-либо предметы одежды, в которых присутствовало что-то сатанистское.

[ + – ] Школьная инструкция, в которой, среди прочего, упоминается о запрете на сатанистскую символику.

"В общественной школе разрешено религиозное самовыражение, но в существовании запрета для одной конкретной религии мы видим проблему", — объясняет Роуз, который звонил и отправлял письма школьному руководству.

Суперинтендант округа в своем письме ответил так: "…Хотя никто из школьников или их родителей не жаловался, мы все же удалим дискриминирующий посыл из инструкции по дресс-коду для учащихся".

Энн Джулиано, профессор права из Университета Вилланова (Пенсильвания), говорит, что решение школьного руководства было правильным.

"Мне понравился ответ. Они отмечают, что пока жалоб не поступало, но признают, что теоретически могут возникнуть вопросы, связанные с религиозными убеждениями, и поэтому убрали дискриминирующую формулировку из инструкции".

Журналисты поинтересовались мнением местных жителей. Большинство против того, чтобы в одежде школьников присутствовала какая-либо атрибутика сатанизма или любого другого культа.

Люди говорят, что приходится задумываться, когда вопросы, связанные с реализацией гражданских прав, заходят слишком далеко. "Это как со свободой слова. Допустимо ли позволять нацистам наносить свою символику на одежду детей и в таком виде отправлять в школу?" — задается вопросом Донна Уиллис.

В свою очередь руководитель сатанистской организации, чьи религиозные чувства оскорбляла школьная инструкция, не намерен останавливаться на достигнутом.

Сейчас Джозеф Роуз требует уже от другого округа внести изменения в правила, которые на сегодня запрещают носить школьную одежду с символами культов.

Ранее Фокус сообщал, что в Ивано-Франковске под давлением верующих киносеть заменила название фильма "Демоник" на "Отряд самоубийц". Христианская организация при содействии депутата от "Свободы" заявляет, что этот фильм "пропагандирует сатанизм".