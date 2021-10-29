Образа релігійних почуттів сатаністів: у школі Пенсільванії зняли заборону на окультні символи

Колишній дрес-код забороняв школярам носити будь-які предмети одягу, в яких була присутня символіка сатанізму й інших культів.

У штаті Пенсільванія сатаністська організація з округу Делавер переконала керівництво місцевої школи в тому, що заборона на їхню атрибутику та символи обмежує громадянські права. Про це повідомляє Action News.

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Близько місяця знадобилося адептам організації, щоб домогтися відміни заборони.

[ + – ] Скріншот сайту Satanic Delco

Джозеф Роуз, який заснував Satanic Delco ("Сатаністичний округ Делавер"), стверджує, що дрес-код забороняв школярам носити будь-які предмети одягу, в яких було щось сатаністське.

[ + – ] Шкільна інструкція, в якій, серед іншого, згадується про заборону сатаністської символіки.

"У громадській школі дозволено релігійне самовираження, але в існуванні заборони для однієї конкретної релігії ми бачимо проблему", — пояснює Роуз, який дзвонив і надсилав листи до шкільного керівництва.

Суперінтендант округу у своєму листі відповів так: "…Хоча ніхто зі школярів або їхніх батьків не скаржився, ми все ж таки видалимо дискримінуючий посил із інструкції з дрес-коду для учнів".

Енн Джуліано, професор права з Університету Вілланова (Пенсільванія), каже, що рішення шкільного керівництва було правильним.

"Мені сподобалася відповідь. Вони зазначають, що поки що скарг не надходило, але визнають, що теоретично можуть виникнути питання, пов'язані з релігійними переконаннями, і тому прибрали дискримінаційне формулювання з інструкції".

Журналісти поцікавились думкою місцевих жителів. Більшість проти того, щоб у одязі школярів була присутня якась атрибутика сатанізму чи будь-якого іншого культу.

Люди кажуть, що доводиться задумуватись, коли питання, пов'язані з реалізацією цивільних прав, заходять надто далеко. "Це як зі свободою слова. Чи дозволено нацистам наносити свою символіку на одяг дітей і в такому вигляді відправляти до школи?" — запитує Донна Вілліс.

У свою чергу, керівник сатаністської організації, чиї релігійні почуття ображала шкільна інструкція, не має наміру зупинятися на досягнутому.

Зараз Джозеф Роуз вимагає вже від іншого округу внести зміни до правил, які на сьогодні забороняють носити шкільний одяг із символами культів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Івано-Франківську під тиском вірян кіномережа замінила назву фільму "Демонік" на "Загін самогубців". Християнська організація за сприяння депутата від "Свободи" заявляє, що цей фільм "пропагує сатанізм".