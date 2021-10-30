Россиянин под видом врача 3 дня ухаживал за бабушкой, госпитализированной с COVID-19 (видео)

Пожилая женщина лежала в моче и кале, а медбрат, который должен был следить за больными, сказал, что ему "лень" этим заниматься.

Житель Томска на протяжении трех дней притворялся врачом в госпитале для пациентов с коронавирусом, чтобы ухаживать за своей 84-летней бабушкой, попавшей туда с пневмонией. Мужчина был возмущен, что персонал больницы не заботился о его родственнице. Впоследствии россиянина уволили с работы, а его бабушка скончалась. Об этом сообщило агентство ТВ2.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По словам Сергея, 84-летняя женщина, которая фактически его вырастила, последний год жила на жидком питании, она не ходила и не могла попросить о помощи самостоятельно. Также ранее у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

Женщину госпитализировали в коронавирусную больницу с 18% поражением легких, полученным в связи с COVID-19. Сергей попросил у соседки по палате звонить ему и сообщать, как ухаживают за его бабушкой. Впоследствии выяснилось, что персонал больницы женщину не покормил и практически за ней присматривал. Тогда мужчина принял решение притвориться работником медучреждения, чтобы попасть к бабушке в палату.

"Когда зашел (…) бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. (…) Я настоял, чтобы померили температуру ртутным градусником. Показало 39,8. Поставили жаропонижающее. Я начал кричать, почему рука в синяках, у них даже гепариновой мази не оказалось", — пожаловался собеседник издания.

[ + – ] Кадры из ковидного госпиталя в Томске

Сергей некоторое время ухаживал за бабушкой, после чего ушел из больницы, а когда вернулся на следующий день увидел, что она "опять лежала в моче и фекалиях". Когда он спросил у медбрата, почему в госпитале нет надлежащего ухода за лежачими пациентами, тот ответил, "что ему лень". Также родственник женщины сообщил о том, как кто-то из медперсонала подходил к нему и сказал, что за обеспечение должных условий необходимо заплатить 50 тысяч рублей (около 19 тыс. гривен).

"Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды. Ощущение, что я попал в тюрьму. Скотобойню. Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся?" — возмутился мужчина.

На третий день женщину перевели в другую палату. Когда ее внук пошел поговорить с доктором по поводу условия содержания пациентки, Сергея заподозрили в том, что он не работает в этом медучреждении. После этого родственник пациентки подошел к ней, попрощался, и убежал из больницы.

Дальнейшие попытки мужчины выяснить, как обстоят дела с его бабушкой, не увенчались успехом. Поэтому Сергей на последние деньги купил билет в Москву и прилетел туда, чтобы передать жалобу главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В приемной главы ведомства спустя некоторое время споров с мужчиной все-таки приняли его заявление.

В комментарии "Московскому комсомольцу" россиянин признался, что после того, как информация об инциденте попала в СМИ, его уволили с работы, сославшись на то, что "им такие яркие личности не нужны". Помимо этого мужчина жаловался, что ему поступали угрозы и он боялся за свою жизнь.

В субботу, 30 октября, стало известно, что бабушка Сергея скончалась в реанимации.

Томская область находится в "красной" зоне эпидемиологической опасности РФ. Показатель вакцинации населения от коронавируса в этом регионе является одним из самых низких в России.

Напомним, недавно врач Александровской больницы в Киеве рассказал, что медики предвзято относятся к невакцинированным пациентам — таким больным не приносят воды, а на их слова медперсонал не обращает внимания.

Ранее Фокус писал о причинах ухудшения эпидемической ситуации в России на фоне распространения дельта-штамма коронавируса.