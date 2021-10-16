В России число умерших от коронавируса за сутки перевалило за тысячу. Это новый рекорд

Смертность от COVID-19 стремительно растет шестой день подряд. В стране участились случаи тяжелого течения заболевания среди молодых людей.

В пятницу, 15 октября, в России умерло рекордное количество людей с коронавирусом. Впервые с начала пандемии COVID-19 скончались больше тысячи человек с этим диагнозом. Об этом сообщил российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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По его данным, за сутки от COVID-19 умерли 1002 человека.

Показатель летальных случаев растет уже шестой день подряд, с 10 октября, когда в РФ скончались 952 пациента с коронавирусом. С начала пандемии от коронавируса умерли 222 315 россиян.

За сутки пятницы в России выявили 33 208 случаев заражения коронавирусом — это также рекордный показатель.

Ситуация с коронавирусом в России: новые симптомы и "омоложение" инфекции

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко констатировал рост случаев тяжелого течения коронавирусной болезни у людей младше 30 лет. По его словам, на данный момент наблюдается "молниеносное течение коронавирусной инфекции, в течение двух-трех дней требующее реанимационной поддержки". Также он заявил, что практически все пациенты, которые поступают с коронавирусом в больницы, не проходили вакцинацию.

Рост статистики смертности и заболеваемости в Роспотребнадзоре объясняют агрессивным дельта-штаммом коронавируса. По словам представителей ведомства, если раньше пациент мог заразить двух-трех человек, то теперь число вторичных случаев передачи коронавируса увеличивается до пяти-шести.

Российские медики отметили изменение симптомов коронавируса по сравнению с предыдущими волнами пандемии. В частности, россияне уже на второй день после заражения могут ощущать боли в горле, кашель с большим количеством мокроты и температуру, которая долго держится. Все эти симптомы, по словам экспертов, "длятся неделями". Также пациенты страдают от головокружения, головной боли и ярко выраженной слабости — при попытке резко встать бывают обмороки.

Помимо этого, по данным Минздрава РФ, у людей, которые уже выздоровели от COVID-19, наблюдаются "тяжелые поражения" сердца, легких, кожи, эндокринной системы, которые требуют интенсивного лечения.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 12 983 новых случаев коронавируса. Число летальных случаев, зафиксированных за пятницу, почти в 3,6 раз меньше, чем в РФ — 277. Однако в расчете на 1 миллион населения, у РФ суточный показатель смертей составляет примерно 7, а у Украины — 6,6.

В Национальной академии наук Украины пришли к выводу, что стране предстоит пережить пик новой волны коронавируса, во время которой число новых случаев может достигнуть 30 тысяч, а суточный показатель смертей превысит 400.