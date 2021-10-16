У Росії число померлих від коронавірусу за добу перевалило за тисячу. Це новий рекорд

Смертність від COVID-19 стрімко зростає шостий день поспіль. У країні почастішали випадки важкого перебігу захворювання серед молодих людей.

У п'ятницю, 15 жовтня, в Росії померло рекордна кількість людей від коронавірусу. Вперше з початку пандемії COVID-19 померли більше тисячі людей з цим діагнозом. Про це повідомив російський оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом.

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За його даними, за добу від COVID-19 померли 1002 людини.

Показник летальних випадків зростає вже шостий день поспіль, з 10 жовтня, коли в РФ померли 952 пацієнта з коронавірусом. З початку пандемії від коронавірусу померли 222 315 росіян.

За добу п'ятниці в Росії виявили 33 208 випадків зараження коронавірусом — це також рекордний показник.

Ситуація з коронавірусом в Росії: нові симптоми і "омолодження" інфекції

Голова російського міністерства охорони здоров'я Михайло Мурашко констатував зростання випадків важкого перебігу хвороби у людей молодше 30 років. За його словами, на даний момент спостерігається "блискавичний перебіг коронавірусної інфекції, що протягом двох-трьох днів вимагає реанімаційної підтримки". Також він заявив, що практично всі пацієнти, які надходять з коронавірусом в лікарні, не проходили вакцинацію.

Зростання статистики смертності та захворюваності в Росспоживнагляді пояснюють агресивним дельта-штамом. За словами представників відомства, якщо раніше пацієнт міг заразити двох-трьох людей, то тепер число вторинних випадків передачі інфекції збільшується до п'яти-шести.

Російські медики відзначили зміну симптомів коронавірусу в порівнянні з попередніми хвилями пандемії. Зокрема, росіяни вже на другий день після зараження можуть відчувати болі в горлі, кашель з великою кількістю мокротиння і температуру, яка довго тримається. Всі ці симптоми, за словами експертів, "тривають тижнями". Також пацієнти страждають від запаморочення, головного болю і яскраво вираженої слабкості — при спробі різко встати паціенти можуть втрачати свідомість.

Крім цього, за даними Міністерства охорони здоров'я РФ, у людей, які вже одужали від COVID-19, спостерігаються "важкі ураження" серця, легенів, шкіри, ендокринної системи, які вимагають інтенсивного лікування.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 12 983 нових випадків коронавірусу. Число летальних випадків, зафіксованих за п'ятницю, майже в 3,6 разів менше, ніж в РФ — 277. Однак в розрахунку на 1 мільйон населення, у РФ добовий показник смертей становить приблизно 7, а в України — 6,6.

У Національній академії наук України прийшли до висновку, що країні доведеться пережити пік нової хвилі коронавірусу, під час якої число нових випадків може досягти 30 тисяч, а добовий показник смертей перевищить 400.