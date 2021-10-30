Росіянин під виглядом лікаря 3 дні доглядав за бабусею, госпіталізованою з COVID-19 (відео)

Літня жінка лежала в сечі та калі, а медбрат, який мав стежити за хворими, сказав, що йому "лінь" цим займатися.

Житель Томська протягом трьох днів прикидався лікарем у шпиталі для пацієнтів з коронавірусом, щоб доглядати за своєю 84-річну бабусею, яка потрапила туди з пневмонією. Чоловік був обурений, що персонал лікарні не дбав про його родичку. Згодом росіянина звільнили з роботи, а бабуся померла. Про це повідомило агентство ТВ2.

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За словами Сергія, 84-річна жінка, яка фактично його виростила, останній рік жила на рідкому харчуванні, вона не ходила і не могла попросити про допомогу самостійно. Також раніше у неї діагностували хворобу Альцгеймера.

Жінку госпіталізували до коронавірусної лікарні з 18% ураженням легень, отриманим у зв'язку з COVID-19. Сергій попросив у сусідки по палаті дзвонити йому та повідомляти, як доглядають за його бабусею. Згодом з'ясувалося, що персонал лікарні жінку не погодував і практично її не доглядав. Тоді чоловік вирішив прикинутися працівником медустанови, щоб потрапити до її палати.

"Коли зайшов (...) бабуся лежала вся в сечі і калі. Рот у блювотині, киснева трубка на лобі. (...) Я наполіг, щоб помірили температуру ртутним термометром. Показало 39,8. Поставили жарознижувальне. Я почав кричати, чому рука в синцях, у них навіть гепаринової мазі не виявилося", — поскаржився співрозмовник видання.

[ + – ] Кадри з ковидного шпиталю в Томську

Сергій деякий час доглядав за бабусею, після чого пішов із лікарні, а коли повернувся наступного дня побачив, що вона "знову лежала в сечі та фекаліях". Коли він запитав у медбрата, чому в госпіталі немає належного догляду за лежачими пацієнтами, той відповів, "що йому ліньки". Також родич жінки повідомив про те, як хтось із медперсоналу підходив до нього та сказав, що за забезпечення належних умов необхідно заплатити 50 тисяч рублів (близько 19 тис. гривень).

"Обстановка у лікарні жахлива: жінки просять води. Відчуття, що я потрапив до в'язниці. До скотобійні. Лікарі кажуть, що у них аврал, але палати наполовину порожні. Чому до пацієнтів як до свиней ставляться?" — обурився чоловік.

На третій день жінку перевели до іншої палати. Коли її онук пішов поговорити з лікарем щодо умов утримання пацієнтки, Сергія запідозрили у тому, що він не працює у цій медустанові. Після цього родич пацієнтки підійшов до неї, попрощався і втік із лікарні.

Подальші спроби чоловіка з'ясувати, як справи у його бабусі, не увінчалися успіхом. Тому Сергій на останні гроші купив квиток до Москви та прилетів туди, щоб передати скаргу голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну. У приймальні голови відомства через деякий час суперечок із чоловіком таки прийняли його заяву.

У коментарі "Московському комсомольцю" росіянин зізнався, що після того, як інформація про інцидент потрапила до ЗМІ, його звільнили з роботи, пославшись на те, що "їм такі яскраві особи не потрібні". Крім цього, чоловік скаржився, що йому надходили погрози і він боявся за своє життя.

У суботу, 30 жовтня, стало відомо, що бабуся Сергія померла в реанімації.

Томська область знаходиться у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки РФ. Показник вакцинації населення від коронавірусу в цьому регіоні є одним із найнижчих у Росії.

Нагадаємо, нещодавно лікар Олександрівської лікарні у Києві розповів, що медики упереджено ставляться до невакцинованих пацієнтів — таким хворим не приносять води, а на їхні слова медперсонал не звертає уваги.

Раніше Фокус писав про причини погіршення епідемічної ситуації в Росії на тлі поширення дельта-штаму коронавірусу.