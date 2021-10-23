"Ми ставимося упереджено до невакцинованих пацієнтів", — інтерн Олександрівської лікарні

Інтерн-рентгенолог з Олександрівської лікарні пише, що невакциновані пацієнти "самі вибрали смерть" і їхні шанси вижити сягають нуля.

Шанси українців вийти живими з інфекційної реанімації складають 50/50, а шанси вижити після інтубації і ШВЛ майже нульові. Про це пише в пості в Instagram лікар-інтерн-рентгенолог Черкаської обласної лікарні та Олександрівської клінічної лікарні Києва Михайло Сидоренко. Інтерн підкреслює, що це не офіційна статистика, а його "особисті підрахунки, складені за місяць".

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"Коли ви потрапляєте в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати маску, намагатися встати, можливо впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка і тоді про вас забудуть, ви захочете в туалет, ви захочете води, ви будете видавати якесь незрозуміле мукання з-під маски, на вас не будуть звертати увагу ", — розповідає інтерн-рентгенолог.

Також лікар-інтерн зазначає, що під час цієї хвилі коронавірусу ставлення до нещеплених пацієнтам також змінилося.

"Ця хвиля (коронавируса, — ред.) є унікальною, тому що вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапите в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порога буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти", — пише Сидоренко на своїй сторінці в соцмережі.

Далі Сидоренко пише, що після смерті пацієнтів будуть пробуватися "відкачати", можливо, зламавши ребра, але "шансу майже не буде". Після цього лікар відправиться до родичів, щоб повідомити жахливі новини.

"Буквально через секунду в коридорі буде стояти страшний крик. Ви не уявляєте наскільки це врізається в пам'ять, це неймовірно шалений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а ось вашим близьким буде важко. Вакцинуючись ви оберігаєте близьких від своєї смерті ", — підсумував в пості Сидоренко.

[ + – ] Перший пост інтерна в соцмережах Фото: Скриншот

Також він додає, що в цей раз ситуація погіршується через штам коронавируса Дельта, з яким перебіг хвороби відбувається швидше, в тому числі і смерть. Він зазначає, що тепер місця в реанімації для хворих COVID-19 є завжди, оскільки лікарні вже неможливо перевантажити.

На одного вступника пацієнта, завжди знайдеться труп, — Сидоренко.

"На одного нового пацієнта, завжди знайдеться труп. Пам'ятаю, взимку була ситуація, людина просиділа дві години у приймальні з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить місце, дочекалася. Зараз таку ситуацію важко уявити, тому що ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів ", — зазначає інтерн.

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"Поставити особою перед жорстокою реальністю"

Пост був опублікований Сидоренко як в Instagram, так і в Facebook, але через деякий час з останньої соцмережі повідомлення було видалено. Користувачі в коментарях почали звинувачувати інтерна в жорстокості і безсердечності. Після цього Сидоренко опублікував у соцмережі роз'яснення.

"Повинен внести кілька ремарок. Якщо у вас склалося враження про бездушних медиків то ви помиляєтеся. Упереджене ставлення, якщо ви не вакциновані, проявляється лише на рівні сприйняття відповідальності. Лікарю легше розуміти, що пацієнт сам себе загнав у такий стан, не вакцинувавшись, співчуття дійсно буде менше. Але робота є робота, ви пацієнт, ви об'єкт нашої роботи. А роботу ми цінуємо і отримуємо задоволення від процесу і результату ", — підкреслює Сидоренко в новому пості.

[ + – ] Сидоренко вирішив роз'яснити деякі свої слова з попереднього поста Фото: Скриншот

Також він роз'яснює свої слова про те, що пацієнтів прив'язують до ліжок.

"До ліжка вас прив'яжуть лише в тому випадку, якщо ви будете нести загрозу собі або іншим, якщо ви будете вставати, зривати з себе маску і катетери. В таких кондиціях люди живуть хвилини, якщо вчасно не иммобилизировать (знерухомити, — ред.) Хворого. Це для вашої ж безпеки і повірте, ніхто від цього задоволення не отримує, ми не садисти ", — пояснює інтерн.

Сидоренко зазначає, що в лікарнях катастрофічно не вистачає персоналу, особливо середнього і молодшого.

"Вам просто фізично не встигатимуть моментально реагувати на ваші прохання", — написав медик.

"Людей вмовляли вакцинуватися різними м'якими способами. Можливо варто поставити лицем перед жорстокою реальністю, щоб нарешті зрозуміли по-поганому?", — підсумував інтерн.

Нагадаємо, на цьому тижні Україна потрапила в трійку світових лідерів за смертністю від коронавируса за добу. За підсумками 20 листопада найбільше смертність була тільки в Росії і США.

Крім цього, Україна посіла друге місце по Європі за смертністю за добу, де на першому місці знову опинилася Росія.