В РФ предложили обязательную геномную регистрацию мигрантов
Председатель СК РФ предлагает снимать отпечатки пальцев и брать образцы ДНК для регистрации работников из-за рубежа.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что всем трудовым мигрантам необходимо проходить геномную регистрацию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы СК.
Бастрыкин говорит об увеличении количества опасных преступлений, которые совершают приезжие из-за рубежа. По его словам, за последнее время преступления, относящиеся к категории экстремизма, увеличились на 33%, терактов стало больше на 26%, убийств — на 8%.
Российский чиновник считает, что необходимо жестче контролировать миграцию в стране, для чего понадобится кодифицировать все соответствующие нормативно-правовые акты. На сегодня в РФ существуют сотни нормативных актов, с помощью которых регулируются вопросы, связанные с миграцией.
Он предлагает снимать отпечатки пальцев всех мигрантов и проводить геномную регистрацию — то есть брать образцы ДНК.
Сейчас геномная регистрация на территории РФ регулируется соответствующим российским законодательством от 2008 года. Обязательную геномную регистрацию проходят граждане, которые были осуждены и отбывают тюремное заключение за совершение тяжких преступлений.
Более того, в рамках предложенной инициативы, следственные группы при проведении расследований могут брать образцы ДНК и у неопознанных погибших.
Ранее Фокус сообщал о том, что уникальность ДНК современного человека составляет не более 1,5%. Исследователи установили это с помощью алгоритма SARGE: были проанализированы ДНК неандертальцев и денисовцев, а также 279 современных людей.