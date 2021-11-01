В РФ предложили обязательную геномную регистрацию мигрантов

Председатель СК РФ предлагает снимать отпечатки пальцев и брать образцы ДНК для регистрации работников из-за рубежа.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что всем трудовым мигрантам необходимо проходить геномную регистрацию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы СК.

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Бастрыкин говорит об увеличении количества опасных преступлений, которые совершают приезжие из-за рубежа. По его словам, за последнее время преступления, относящиеся к категории экстремизма, увеличились на 33%, терактов стало больше на 26%, убийств — на 8%.

Российский чиновник считает, что необходимо жестче контролировать миграцию в стране, для чего понадобится кодифицировать все соответствующие нормативно-правовые акты. На сегодня в РФ существуют сотни нормативных актов, с помощью которых регулируются вопросы, связанные с миграцией.

Он предлагает снимать отпечатки пальцев всех мигрантов и проводить геномную регистрацию — то есть брать образцы ДНК.

Сейчас геномная регистрация на территории РФ регулируется соответствующим российским законодательством от 2008 года. Обязательную геномную регистрацию проходят граждане, которые были осуждены и отбывают тюремное заключение за совершение тяжких преступлений.

Более того, в рамках предложенной инициативы, следственные группы при проведении расследований могут брать образцы ДНК и у неопознанных погибших.

Ранее Фокус сообщал о том, что уникальность ДНК современного человека составляет не более 1,5%. Исследователи установили это с помощью алгоритма SARGE: были проанализированы ДНК неандертальцев и денисовцев, а также 279 современных людей.