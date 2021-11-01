В РФ запропонували обов'язкову геномну реєстрацію мігрантів

Голова СК РФ пропонує знімати відбитки пальців та брати зразки ДНК для реєстрації працівників з-за кордону.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що всім трудовим мігрантам необхідно проходити геномну реєстрацію. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на заяву голови СК.

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Бастрикін говорить про збільшення кількості небезпечних злочинів, які скоюють приїжджі з-за кордону. За його словами, останнім часом злочини, які стосуються категорії екстремізму, збільшилися на 33%, терактів побільшало на 26%, убивств — на 8%.

Російський чиновник вважає, що необхідно жорсткіше контролювати міграцію в країні, для чого знадобиться кодифікувати відповідні нормативно-правові акти. На сьогоднішній день в РФ існують сотні нормативних актів, за допомогою яких регулюються питання, пов'язані з міграцією.

Він пропонує знімати відбитки пальців усіх мігрантів і проводити геномну реєстрацію — тобто брати зразки ДНК.

Наразі геномна реєстрація на території РФ регулюється відповідним російським законодавством від 2008 року. Обов'язкову геномну реєстрацію проходять громадяни, які були засуджені та відбувають ув'язнення за скоєння тяжких злочинів.

Більше того, в межах запропонованої ініціативи слідчі групи під час проведення розслідувань можуть брати зразки ДНК і в невідомих загиблих.

Раніше Фокус повідомляв, що унікальність ДНК сучасної людини становить не більше 1,5%. Дослідники встановили це за допомогою алгоритму SARGE: було проаналізовано ДНК неандертальців та денисівців, а також 279 сучасних людей.