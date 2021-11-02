Детей увозили в без сознания: туристка из Украины о массовом отравлении в Египте

Отдыхающие из Украины говорят, что администрация AMC Royal Hotel в Хургаде вызывала скорую помощь не всем, а только тем, кому было очень плохо.

Пострадавшие от массового отравления в египетском городе Хургада рассказали, что администрация отеля и представители туроператора JoinUp скрывали факт отравления и сведения о туристах из Украины. Об этом сообщает туристка Татьяна Копач на своей странице в соцсети.

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Туристы из Украины говорят, что администрация AMC Royal Hotel вызывала скорую помощь не всем, а только тем, кому было очень плохо. "Детей увозили в бессознательном состоянии. Я не знаю, что надо съесть, чтобы так отравиться. Это больше похоже на какую-то бактерию и инфекцию", — объясняет жительница Украины Татьяна Копач, отмечая, что это, судя по всему, стафилококковая инфекция или сальмонеллез.

По словам Татьяны, людей с признаками отравления начали госпитализировать 30 октября. Она говорит, что пока сложно сказать, чем отравились люди. К гостинице постоянно приезжала "скорая", госпитализировали и детей, и взрослых в тяжелом состоянии.

Татьяны говорит, что в ночь на 31 октября она и ее муж тоже почувствовали недомогание, наблюдалась высокая температура. Среди отравившихся по меньшей мере 15 граждан Украины.

[ + – ] Фото: личная страница Tatiana Kopach в Facebook | Туристы из Украины в Египте.

Люди не смогли связаться с представителями туристической компаний, пришлось обратиться к египетским врачам. Выписанные медикаменты люди покупали за свои деньги, но от египетских лекарств пользы было немного. Помогло только лекарство, которое привезли другие туристы из Украины, летевшие следующим рейсом.

"Они нам привезли лекарства. И вот только приняв их, нам стало становиться немного легче", — объясняет туристка из Украины, добавляя что следующую группу туристов, которая изначально должна была заселиться в том же отель, все же разместили в другом.

Пострадавшие рассказали, что руководство туроператора назвало отравление форс-мажором и посоветовало временно воздержаться от пищи. Люди общались к украинскому консулу. Выяснилось, что он не знал о том, что среди отравившихся туристов были граждане Украины. Туроператор об этом не уведомил.

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