Дітей відвозили непритомними: туристка з України про масове отруєння в Єгипті

Відпочивальники з України кажуть, що адміністрація AMC Royal Hotel у Хургаді викликала швидку допомогу не всім, а лише тим, кому було дуже погано.

Постраждалі від масового отруєння в єгипетському місті Хургада розповіли, що адміністрація готелю та представники туроператора JoinUp приховували факт отруєння та відомості про туристів із України. Про це повідомляє туристка Тетяна Копач на своїй сторінці в соцмережі.

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Туристи з України кажуть, що адміністрація AMC Royal Hotel викликала швидку допомогу не всім, а лише тим, кому було погано. "Дітей відвозили непритомними. Я не знаю, що треба з'їсти, щоб так отруїтися. Це більше схоже на якусь бактерію й інфекцію", — пояснює мешканка України Тетяна Копач, зазначаючи, що це, зважаючи на все, стафілококова інфекція чи сальмонельоз.

За словами Тетяни, людей із ознаками отруєння почали госпіталізувати 30 жовтня. Вона каже, що поки що важко сказати, чим отруїлися люди. До готелю постійно приїжджала "швидка", госпіталізували і дітей, і дорослих у тяжкому стані.

Тетяни каже, що в ніч на 31 жовтня вона та її чоловік теж відчули нездужання, спостерігалася висока температура. Серед тих, хто отруївся, щонайменше 15 громадян України.

[ + – ] Фото: особиста сторінка Tatiana Kopach у Facebook | Туристи з України до Єгипту.

Люди не змогли зв'язатися з представниками туристичної компанії, довелося звернутися до єгипетських лікарів. Виписані медикаменти люди купували за власний кошт, але від єгипетських ліків користі було небагато. Допомогли лише ліки, які привезли інші туристи з України, які летіли наступним рейсом.

"Вони нам привезли ліки. І ось тільки прийнявши їх, нам стало ставати трохи легше", — пояснює туристка з України, додаючи, що наступну групу туристів, яка спочатку мала заселитися в тому ж готелі, все ж таки розмістили в іншому.

Постраждалі розповіли, що керівництво туроператора назвало отруєння форс-мажором і порадило тимчасово утриматися від їжі. Люди зверталися до українського консула. З'ясувалося, що він не знав про те, що серед туристів, що отруїлися, були громадяни України. Туроператор про це не повідомив.

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