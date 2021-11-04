Путин хотел в НАТО в начале своего правления, — бывший генсек НАТО Джордж Робертсон

Джордж Робертсон напомнил, что Владимир Путин не хотел, чтобы Россия ждала своей очереди на вступление в НАТО вместе с другими "малозначимыми странами".

Путин хотел, чтобы Россия присоединилась к НАТО, но при этом был против того, чтобы страна проходила стандартную процедуру подачи заявки и ждала своей очереди "со многими другими малозначительными странами". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление бывшего генсекретаря альянса Джорджа Робертсона.

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Джордж Робертсон, в прошлом министр обороны Великобритании, который в период 1999-2003 гг. возглавлял Североатлантический альянс, утверждает, что во время их первой встречи Путин недвусмысленно выразился о том, Россия должна быть частью западного мирового сообщества. "Они хотели быть частью безопасного и процветающего Запада", — вспоминает бывший генсек НАТО.

Та встреча с Путиным состоялась в 2000 году. По словам Робертсона, российский президент спросил: "Когда вы пригласите нас в НАТО?" На что Робертсон ответил, мол, мы не приглашаем людей туда, и что для вступления в необходимо подать заявку. После этого недавно назначенный преемник Бориса Ельцина ответил, что Россия "не стоит в одном ряду со многими малозначительными странами".

Больше 20 лет назад, незадолго до своей первой из многочисленных инаугураций президент России в интервью отметил, что не исключает присоединения РФ к НАТО, если с позицией России будут считаться как с позицией равноправного партнера. Также он сказал, что он не видит в НАТО врага, а сама Россия является частью европейской культуры. "Не могу представить свою страну в изоляции от Европы и того, что часто называют цивилизованным миром".

Напомним, что недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал потенциальное вступление Украины в НАТО "наихудшим сценарием для России", и что расширение альянса за счет Киева идет вразрез с российскими национальными интересами. Более того, Песков пригрозил Украине активными мерами, если страна все же решит вступить в НАТО. По его словам, такой сценарий развития событий, "выходит за красные линии национальных интересов РФ", что может подтолкнуть Россию к активным мерам по обеспечению собственной безопасности.